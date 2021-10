Selección peruana: ¿por qué Ricardo Gareca convocó a Alex Valera y no a Santiago Ormeño?

Por: Miguel Salinas

Este viernes 29 de octubre, Ricardo Gareca reveló la lista de convocados a la selección peruana para la fecha de noviembre de las Eliminatorias Qatar 2022. Entre las sorpresas de la convocatoria están la ausencia de Santiago Ormeño y la presencia de Alex Valera. Aquí te detallamos los motivos por los que el ‘Tigre’ prefirió al delantero de Universitario de Deportes.

Santiago Ormeño no ha tenido mucha continuidad en el León de México en la presente temporada. E l atacante ha disputado 345 minutos en 14 partidos entre la Liga MX, la Concachampions y la Copa de Campeones. Además, s olo ha anotado dos goles y registra una asistencia.

Por su parte, Alex Valera atraviesa un buen momento en Universitario de Deportes. E l artillero crema ha sumado 2.036 minutos con el club de Ate en 29 encuentros entre la Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores. Además, convirtió 12 tantos y realizó siete asistencias.

Estos números respaldan al exfutbolista de Deportivo LLacuabamba, tal como lo explicó el mismo Ricardo Gareca en conferencia de prensa. “Queremos darle participación a los que mayormente tienen una continuidad. Lapadula ha tenido una continuidad, Valera ha tenido continuidad” , señaló.

“Aún entrando Jefferson en el segundo tiempo ha tenido más minutos. El promedio de Ormeño es poco. No significa que no lo tengamos en cuenta, pero en estos partidos decidimos no considerarlo” , agregó el seleccionado.

Esta es la lista de convocados de la selección peruana