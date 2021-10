Selección peruana: las grandes ausencias de la convocatoria de Ricardo Gareca

Barco sin capitán. Esta mañana, en conferencia de prensa, Ricardo Gareca dio a conocer los nombres que integrarán la selección peruana con miras a la próxima fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. Más allá de algunas sorpresas en la línea ofensiva, hay algunos elementos que se perderán esta decisiva jornada.

Una constante en los últimos compromisos de la Blanquirroja han sido las lesiones. Para esta ocasión el argentino decidió no considerar al capitán Paolo Guerreo, exatacante del Inter de Porto Alegre, y a Raúl Ruidíaz, goleador del Seattle Sounders de la MLS. A su vez, sorprende la ausencia de Santiago Ormeño.

Paolo Guerrero es el goleador histórico de la selección peruana con 39 goles. Foto: EFE

En relación al ‘Depredador’, tras la lesión que sufrió el año pasado, le costó mucho recuperar su nivel y no se descarta una nueva intervención para recuperarse del trauma que padece. Recordemos que en la última fecha triple volvió a sentirse ante Chile, hecho que lo marginó de los duelos ante Bolivia y Argentina, y que habría sido uno de los factores determinantes para finalizar su vínculo laborar con la institución colorada.

Por otra parte, la ‘Pulga’ lleva cinco partidos sin jugar en su equipo y el avance de su lesión pareciera no ser el esperado. Con 16 goles en 25 partidos, el excrema se convirtió en el máximo artillero del torneo estadounidense y no disputa un partido desde el 29 de setiembre. El que también fue descartado es Edison Flores, el mediocampista del D.C. United no pudo recuperarse de su lesión y se perderá los partidos de noviembre.

Otro jugador que quedó relegado fue Santiago Ormeño, el deportista del León de la Liga MX no logró regularidad en su club y desde la Videna no fue tomado en cuenta para los decisivos compromisos.

Por otra parte, el defensor del Sheriff Tiraspol, Gustavo Dulanto, tampoco fue llamado en esta oportunidad y la principal razón obedecería a la cantidad de centrales en su posición. Si bien el club del deportista de 26 años recibió una carta de reserva por parte de la Federación Peruana de Fútbol, el ‘Tigre’ no lo citó para los choques ante La Verde y La Vinotinto.

Lista de convocados de la selección peruana

Pedro Gallese

Carlos Cáceda

José Carvallo

Luis Advíncula

Jhilmar Lora

Anderson Santamaría

Luis Abram

Christian Ramos

Carlos Zambrano

Alexander Callens

Miguel Trauco

Marcos López

Nilson Loyola

Wilder Cartagena

Aldo Corzo

Renato Tapia

Pedro Aquino

Christian Cueva

Yoshimar Yotún

Christofer Gonzales

Sergio Peña

Horacio Calcaterra

Raziel García

André Carrillo

Gabriel Costa

Gianluca Lapadula

Jefferson Farfán

Alex Valera

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

El primer partido de la próxima fecha doble de eliminatorias, entre Perú vs. Bolivia en Lima, se llevará a cabo el jueves 11 de noviembre desde las 9.00 p. m. en el Estadio Nacional. Ambas selecciones volverán a encontrarse casi un mes después de su último cruce.