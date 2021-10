Rodrigo Cuba tras declaraciones de Melissa Paredes: “No es verdad la forma como me han difamado”

La separación del futbolista Rodrigo Cuba y Melissa Paredes ha sumado un nuevo capítulo. Esta tarde el jugador de la César Vallejo utilizó sus redes sociales para responder a las acusaciones que su aún esposa hizo sobre él.

En las horas de la mañana, la presentadora usó su programa de televisión para acusar al ‘Gato’ de maltrato psicológico, de no querer separarse de ella y de estar obsesionado con ella. Además hace unos días habría deslizado que el futbolista le habría sido infiel.

Cuba, mediante una publicación en su cuenta de Instagram respondió a su aun esposa dejando en claro el respeto tanto a su matrimonio como a Melissa Paredes. El comunicado del ‘Gato’ inicia asegurando que será la única vez que responderá las preguntas sobre su matrimonio y que “no es verdad la forma como me han difamado la abogada de mi esposa y ella a nivel nacional”.

“Te burlas en tus redes sociales de mí y dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo, no lo he hecho y no lo haré hasta que firmemos espero un divorcio de mutuo acuerdo; porque es lo correcto”, se puede leer en el post.

El jugador ‘poeta’ también detalló, con capturas de pantalla, que las últimas conversaciones entre él y Paredes coordinando temas concernientes a su menor hija. Además afirmó desconocer la intención de su esposa de salirse de la casa que compartían. “Nunca me has dicho me voy el día 28 de octubre y voy a vivir en esta dirección”, sostuvo.