Rodrigo Cuba sobre custodia de su hija con Melissa Paredes: “Quiero la tenencia compartida”

Rodrigo Cuba volvió a expresarse vía redes sociales sobre el proceso que acaba de de entablar con su aún esposa Melissa Paredes. En su cuenta de Instagram, el ‘Gato’ compartió un comunicado en el que, entre otras cosas, anunció que buscará la tenencia compartida de la hija que tiene con la modelo y actriz.

“Soy un buen padre, tengo los mismos derechos y obligaciones que tú, quiero conciliar, pero una tenencia compartida porque tengo tanto derecho como tú de participar en su vida. Solo priorizo a mi hija porque quiero su bienestar y mi conducta lo demuestra”, se lee en una parte del pronunciamiento.

“Te burlas en tus redes sociales de mí y dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo, no lo he hecho y no lo haré hasta que firmemos. Espero un divorcio de mutuo acuerdo; porque es lo correcto”, manifiesta el futbolista en otro pasaje del mensaje.

Comunicado de Rodrigo Cuba. Foto: Instagram

‘Gato’ Cuba a Melissa Paredes: “Me humillaste con un ampay”

En la primera parte de su comunicado, el jugador de la Universidad César Vallejo negó las acusaciones de Paredes acerca de que ya habían hablado acerca de su separación y le reprochó su conducta.

“Melissa, me humillaste y yo solo te he querido y respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio terminara así. Pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos. Mi conducta demuestra lo que soy, además que humillaste a nivel nacional con un ampay, ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo presente a nuestra hija y lo publicaste a nivel nacional solo para quedar bien tú”, fueron sus palabras.