Real Madrid vs. Elche EN VIVO: dónde ver partido de hoy por LaLiga española

Real Madrid vs. Elche EN VIVO se medirán en la cita futbolística de la jornada este sábado 30 de octubre por la fecha 12 de LaLiga Santander. La Casa Blanca de Ancelotti buscará la punta del torneo local como visitante en el Estadio Martínez Valero. Los de Ancelotti venían de salir airosos en el Clásico en el Camp Nou, pero no pudieron confirmar esa victoria la fecha pasada en el Bernabéu frente al Osasuna, que les impidió despegarse en el primer lugar de la tabla de posiciones. Actualmente, el Madrid es segundo con 21 puntos, a tres puntos y con un partido menos, del líder Real Sociedad.

Sigue AQUÍ todos los detalles del encuentro: alineaciones, horarios y canales. Además recuerda que la transmisión y narración del partido será a través de la señal de DirecTV Sports para todo América del Sur y también, podrás seguir las principales acciones, el minuto a minuto y todas las incidencias del encuentro a través de la web de La República deportes.

¿Cómo llega Real Madrid?

Real Madrid llega a este encuentro tras haber empatado sin goles con Osasuna y con la obligación de sumar de a tres para seguir de cerca a la Real Sociedad. Jugando de local, los de Carlo Ancelotti no ganaron en sus tres últimos compromisos, situación distinta cuando les tocó afrontar sus cotejos en condición de visita. El equipo de Ancelotti afrontará una seguidilla de partidos en LaLiga Santander y la Champions League, por lo que se presume que el técnico realizará algunos cambios en el once titular.

¿Cómo llega Elche?

Por su parte, Elche se ubica en la décimo quinta posición de la tabla con 10 puntos y con una diferencia de -5 goles, por lo que una victoria lo ayudaría a acomodarse en LaLiga Santander. Los dirigidos por Fran Escribá llegarán al enfrentamiento con el Real Madrid con un historial reciente de dos derrotas, una victoria y un empate.

Real Madrid vs. Elche: ficha del partido

Partido Fecha Horario Lugar Real Madrid vs. Elche sábado 30 de octubre 07.00 a. m. Estadio Martínez Valero

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Elche por LaLiga?

Perú, Colombia, Ecuador, México: 07.00 a. m.

Bolivia, Venezuela: 08.00 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay: 09.00 a. m.

España: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 05.00 a. m. PT/ 08.00 a. m. ET

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Elche?

El partido entre Real Madrid y Elche por la fecha 12 de LaLiga Santander será transmitido por DirecTV Sports para territorio sudamericano. Mientras que para México se podrá ver por la señal de Sky Sports. Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela: DirecTV Sports

Brasil: ESPN y Star+

ESPN y Star+ México: SKY Sports

SKY Sports Estados Unidos: ESPN+

¿Dónde ver Real Madrid vs. Elche EN VIVO ONLINE GRATIS?

Recuerda que para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Elche EN VIVO GRATIS, puedes ingresar a través de alguna de las plataformas de los servicios de paga desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares, tablet). Además, en caso no puedas ingresar al mismo o no cuentes con él, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.

Real Madrid vs. Elche: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal/Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos/Camavinga; Rodrygo, Vinícius y Jovic.

Elche: Kiko Casilla; Palacios, Verdú, Bigas, Mojica; Josan, Gumbau, Mascarell, Fidel; Benedetto y Lucas Boyè.

¿Dónde se jugará el partido de Real Madrid vs. Elche?

La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 07.00 a. m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio Martínez Valero, en Elche.