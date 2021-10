Manchester United vs. Tottenham EN VIVO: dónde ver partido de hoy por Premier League

Manchester United vs. Tottenham EN VIVO se verán las caras este sábado 30 de octubre por la décima fecha de la Premier League en el Tottenham Hotspur Stadium. El encuentro se disputará desde las 11.30 a. m. (horario en Perú). De la mano de Cristiano Ronaldo, los red devils buscarán recuperar el paso en el torneo local y qué mejor que ante un rival directo como los dirigidos por Nuno Espírito Santo. Esta es la oportunidad del cuadro rojo para dejar atrás la goleada recibida por el Liverpool la jornada anterior de la Premier League. Tottenham es el rival de turno y un difícil enemigo a quien superar, pero los red devils son conscientes de que no pueden ceder más puntos en el torneo local.

Tras el último enfrentamiento del cuadro rojo, Paul Pogba no podrá participar del encuentro de este sábado, ya que aún debe cumplir con tres fechas de suspensión debido a que el mediocampista fue expulsado ante Liverpool por una dura entrada sobre Naby Keïta. El encuentro se podrá sintonizar para Latinoamérica a través de ESPN y ESPN+. Recuerda que todos los detalles del encuentro: alineaciones, minuto a minuto y las incidencias las podrás seguir a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Manchester United?

Por su parte, el Manchester United esta viviendo un momento de crisis: hay mucha presión sobre Solskjaer, que lleva cuatro partidos de liga sin victoria. Eso los tiene con cuatro triunfos, par de empates y han sido derrotados en tres duelos, por lo que les urgen los tres puntos. Así, pese a que el Manchester United llega con Cristiano Ronaldo como protagonista se ubica en la tabla de posiciones con 14 puntos en el séptimo lugar, pero a ocho unidades del líder Chelsea.

Los red devils y su técnico Ole Gunnar Solskjaer se encuentran en el ojo de la tormenta por esta irregular temporada en la Premier League. Además, vienen de una durísima derrota en la jornada pasada, cuando recibieron al Liverpool al ser aplastados 0-5 y sufrir la expulsión de Paul Pogba que no estará este sábado.

¿Cómo llega Tottenham?

El cuadro del Tottenham también ha tenido una campaña irregular con muchos altibajos y una muestra fue la derrota de la jornada pasada al caer 1-0 en su visita a West Ham. Eso los dejó con cinco victorias y cuatro descalabros. Tottenhan llega de caer en la Premier League. Los Spurs fueron superados por el West Ham y quieren recuperar el paso ante el Manchester United. Sin embargo, los de Nuno Espirito Santo arriban entonados por el buen triunfo ante Burnley por los octavos de final de la EFL Cup.

Manchester United vs. Tottenham: ficha del partido Sábado 30 de octubre

Partido Manchester United vs. Tottenham Fecha Sábado 30 de octubre Hora 11.30 a. m. (hora en Perú) Estadio Tottenham Hotspur Stadium

¿A qué hora juega Manchester United vs. Tottenham por la Premier League?

Perú, Colombia, Ecuador, México: 11.30 a. m.

Bolivia, Venezuela: 12.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay: 1.30 p. m.

España: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Manchester United vs. Tottenham?

El partido entre el Manchester United vs. Tottenham por la décima jornada de la Premier League será transmitido por ESPN. Para territorio de España, la señal de DAZN estará a cargo de la emisión.

¿Dónde ver Manchester United vs. Tottenham EN VIVO ONLINE GRATIS?

Recuerda que para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Tottenham EN VIVO GRATIS, puedes ingresar a través de alguna de las plataformas de los servicios de paga desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares, tablet). Además, en caso no puedas ingresar al mismo o no cuentes con él, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.

Manchester United vs. Tottenham: alineaciones probables

Manchester United: De Gea, Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka, Fred, Fernandes, McTominay, Greenwood, Cavani, Cristiano Ronaldo.

Tottenham: Lloris, Reguilon, Dier, C. Romero, Royal, Skipp, Hojbjerg, Ndombele, Moura, Kane, Son.

¿Dónde se jugará el partido de Manchester United vs. Tottenham?

Manchester United vs. Tottenham se medirán por tres puntos esenciales en la Premier League desde el Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra.