Pochettino sobre salida de Lionel Messi al entretiempo: “Preferimos no arriesgar”

Paris Saint Germain derrotó agónicamente a Lille con goles de Marquinhos y Ángel Di María. El elenco parisino se afianza en la punta de la Ligue 1, pero la felicidad no es completa. Lionel Messi, una de las principales figuras del elenco capitalino, fue cambiado en el entretiempo del partido.

La presencia del astro argentino en el duelo ante Lille estuvo en duda hasta minutos antes del pitazo final. El ‘30′ del PSG superó una dolencia muscular. Fue titular, pero debió retirarse del campo en el descanso. Mauricio Pochettino, DT del club parisino, puso paños fríos a las especulaciones acerca de la salud de Messi.

El estratega afirmó que no hay alarma por el estado físico de Lionel Messi y explicó que la salida del jugador fue por precaución. “Tenemos que esperar a que le hagan pruebas. Hablamos con los médicos y preferimos no arriesgar. Espero que no sea gran cosa”, manifestó.

Ángel Di María, compatriota del astro argentino, también se refirió a la salida del campo de ‘Lío’: “El cambio de Leo se hizo por precaución pero creo que no es nada grave. Simplemente se trata del mismo dolor que ha tenido a lo largo de esta semana”, sostuvo.