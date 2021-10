Partidos de hoy, viernes 29 de octubre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Este viernes 29 de octubre disfruta los emocionantes encuentros de diferentes ligas del mundo. Entre los partidos más resaltantes están: Cienciano vs. Alianza Lima, partido por la Primera División peruana, por su parte la Superliga Argentina nos presenta dos cotejos fundamentales, Racing Club vs. Defensa y Argentinos Juniors vs. Lanús. Mientras que en la otra parte del mundo en la Budesliga alemana veremos el Hoffenheim vs Hertha BSC, y en Francia en su Ligue 1 el PSG vs. Lille.

No te puedes perder los compromisos de hoy, conoce aquí los horarios de cada partido y en que canal serán transmitidos. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de los encuentros, fútbol en vivo a través de La República Deportes.

Alemania - Bundesliga

Hoffenheim vs. Hertha BSC

Canal: ESPN2 Sur

Hora: 1.30 p. m.

Portugal - Primeira Liga

Arouca vs. Tondela

Canal: Bet365

Hora: 2.15 p. m.

Francia - Ligue 1

PSG vs. Lille

Canal: ESPN Sur

Hora: 2.00 p. m.

Rusia - Premier League

Zenit vs. Dinamo Moskva

Canal: GolTV Latinoamérica

Hora: 11.00 a. m.

Perú - Primera División

Cienciano vs. Alianza Lima

Canal: Gol Perú

Hora: 3.00 p. m.

Argentina - Superliga Argentina

Racing Club vs. Defensa y Justicia

Canal: AFA Play

Hora: 5.00 p. m.

Argentinos Juniors vs. Lanús

Canal: ESPN Sur

Hora: 7.15 p. m.

Chile - Primera División

Santiago Wanderers vs. Palestino

Canal: Bet365

Bet365 Hora: 1.30 p. m.

1.30 p. m. La Serena vs. Huachipato

Canal: Estadio TNT Sports

Hora: 4.00 p. m.

Uruguay - Primera División

Rentistas vs. Cerrito

Canal: GOLTV Play

Hora: 1.45 p. m.

Wanderers vs. Liverpool

Canal: Bet365

Hora: 5.00 p. m.

Paraguay - Primera División