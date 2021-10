Neymar sobre las criticas: “Hace 15 años que juego al fútbol profesional y me da igual”

Paris Saint-Germain venció 2-1 al Lille por la jornada 12 de la Ligue 1. El equipo parisino sufrió más de la cuenta para vencer al último campeón del torneo, ya que hasta el minuto 74 perdían 1-0 debido al gol de Jonathan David, pero en los minutos finales, Marquinhos y Ángel Di Maria le dieron el triunfo a los dirigidos por Mauricio Pochettino. Tras el partido, Neymar conversó con la prensa y destacó el trabajo de todos su compañeros.

“Fue un encuentro muy difícil. Sabíamos que este equipo nos iba a poner dificultades. Son buenos, pero luchamos hasta el final y encontramos los goles. Buen esfuerzo del equipo. Estoy muy feliz por la victoria ”, manifestó ‘Ney’ en declaraciones luego del partido.

Asimismo, el delantero de 29 años comentó sobre las criticas que ha recibido en la últimas semanas sobre su rendimiento, a las que les restó mucha importancia. “Las críticas son normales. Hace 15 años que juego al fútbol profesional y me da igual. El crítico más importante soy yo. Yo tengo que saber lo que hago en el campo para mi equipo. Los que están fuera no saben lo que pasa dentro, no saben lo que hacemos. Pero no pasa nada, yo sigo igual, el mismo de siempre”.

Revive el gol de Di Maria tras pase de Neymar

Mauricio Pochettino sobre Messi