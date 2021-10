Patrice Evra: “Cristiano no se sentía querido en la Juventus”

Cristiano Ronaldo escribe una nueva historia con el Manchester United. El luso volvió al equipo después de 12 años; sin embargo, en Italia aún causa polémica su imprevista salida de Juventus de Turín. Al respecto, Patrice Evra, excompañero del ‘Bicho’, brindó una entrevista al medio italiano La Repubblica y habló sobre su marcha.

Recientemente, el presidente de Juventus, Andrea Agnelli, se manifestó con respecto al adiós del ‘Comandante’: agradeció su desempeño en el club, pero subrayó “que la Juve viene antes que cualquier persona” . Ante ello, el exjugador de la selección francesa defendió a su amigo.

“En Turín, Cristiano no se sentía querido ni respetado. Llegó un momento en el que se estaba convirtiendo en el chivo expiatorio de los malos resultados y temió haber sido considerado el primer culpable ”, declaró Evra. El galo compartió con el portugués entre los años 2005 y 2009, bajo la dirección de la leyenda Sir Alex Ferguson.