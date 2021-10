Liga 1 Betsson EN VIVO: resultados, horarios y partidos de la última fecha de la Fase 2

¡Llegó la última fecha de la Fase 2! El segundo torneo del año de la Liga 1 Betsson entra en su etapa final desde este viernes 29 de octubre con la jornada 17 y varios partidos en los que se definirá el puntaje en la parte alta de la tabla acumulada, la clasificación a los torneos internacionales, los equipos que descenderán a la segunda división y el club que jugará la promoción. El primer partido programado ya se disputó y tuvo como protagonistas a Alianza Lima y Cienciano. Los blanquiazules y los imperiales empataron 1-1 en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Los dirigidos por Carlos Bustos fueron galardonados con el trofeo de la Fase 2 al final del duelo luego de que completaran la bolsa de minutos. En tanto, el Papá cerró la temporada con la clasificación a la Copa Sudamericana.

Posterior a ello, la fecha 17 continuará este sábado 30 de octubre, donde se jugarán siete partidos en simultáneo. En estos cotejos se irán definiendo los clubes que clasificarán a los torneos internacionales y los que luchan por no descender. Entre los choques que más destacan se encuentran Binacional vs. César Vallejo, Sporting Cristal vs. Sport Boys, Cusco FC vs. Sport Huancayo y UTC vs. San Martín.

Finalmente, la jornada concluirá el domingo 31 con un solo duelo que será Melgar vs. Universitario. Los rojinegros y los cremas disputan un cupo para la Copa Libertadores 2022.

Programación de la fecha 17 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson

Viernes 29 de octubre

Alianza Lima 1-1 Cienciano.

Sábado 30 de octubre

UTC vs. San Martín (3.00 p. m. hora peruana)

Alianza Atlético vs. Municipal (3.00 p. m. hora peruana)

Cusco FC vs. Sport Huancayo (3.00 p. m. hora peruana)

Alianza Universidad vs. Ayacucho FC (3.00 p. m. hora peruana)

Binacional vs. César Vallejo (3.00 p. m. hora peruana)

Mannucci vs. Cantolao (3.00 p. m. hora peruana)

Sporting Cristal vs. Sport Boys (3.00 p. m. hora peruana).

Domingo 31 de octubre

Melgar vs. Universitario (3.30 p. m. hora peruana).

Así se jugará la fecha 17 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson

Tabla acumulada de la Liga 1 Betsson