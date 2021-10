Klopp sobre el 5-0 al Manchester United: “En el descanso hablamos que pudimos ser mejores”

Los reds, bajo el mando de Jürgen Klopp, vienen realizando una gran campaña en todos los torneos. El último fin de semana mostraron su gran poderío ofensivo ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Pese a la aplastante victoria, el estratega alemán mencionó en conferencia de prensa que no quedó conforme.

El minucioso entrenador indicó que fallaron en la parte defensiva y fue algo que hablaron al término del primer tiempo. “United tuvo ocasiones claras, las cuales nosotros concedimos. No podemos confiar en la suerte o en Alisson. Pudimos ser mejores, de eso hablamos en el descanso, aunque ganábamos por 4-0″.

“Sabemos que tenemos cosas por mejorar. Para el mundo puede ser que el 5-0 haya sido perfecto, pero no lo fue. Es muy importante creer que podemos jugar mejor. Vi nuevamente la primera parte del partido y regalamos mucho. Hay cosas por mejorar, en general”, agregó ante los medios.

Klopp manifestó que las ocasiones de gol tienen que concretarse. Desde su punto de vista es algo a mejorar: “Hay que concretar las situaciones. En algunos momentos todo funciona y eso se repite, por eso tenemos algunos marcadores impresionantes. No obstante, eso no puede ocurrir siempre y debemos prepararnos para un 1-0, aunque eso no me causa problema”.