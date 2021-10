Jefferson Farfán: ‘Foquita’ a salvo de sanciones

Jefferson Farfán está nuevamente en el ojo de la tormenta, luego de celebrar su cumpleaños número 37 con familiares y amigos más cercanos. Existen interrogantes ante las posibles sanciones que podría recibir la ‘Foquita’ por reunirse con un gran número de personas en un lugar cerrado y sin mascarillas en medio de una pandemia.

¿Incumplió protocolos establecidos por la Liga 1? La República pudo conocer que Farfán y un grupo de jugadores de Alianza Lima tienen licencia desde el miércoles 27 de octubre, por lo que Jefferson no entrenó, tras la celebración, con el primer equipo y no lo hará hasta el 2 de noviembre pensando en las dos finales de la Liga 1, programadas para el 21 y 28 de noviembre. Esto bajo estrictos protocolos, como la realización de pruebas moleculares Covid-19. ¿Y la selección?, pues todo hace indicar que la ‘Foquita’ estará en la lista de convocados que dará a conocer hoy en conferencia de prensa Ricardo Gareca pensando en los partidos por eliminatorias ante Bolivia y Venezuela el próximo mes.

Para Gareca, la presencia del jugador íntimo es fundamental en dos partidos trascendentales para que Perú no se aleje más de la posibilidad de clasificar al Mundial de Qatar 2022.

“Creo que la gente anda un poco confundida porque compara situaciones que se han dado antes con la situación actual. La situación de la pandemia no es la misma que teníamos el año pasado, incluso el año pasado el protocolo fue bastante rígido y se tuvo que flexibilizar un poco porque ya se estaba exagerando en las sanciones. Los futbolistas y comandos técnicos no podían ni salir a comer a la calle”, dijo Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación, a Ovación, dejando claro que es poco probable y hasta imposible que Farfán reciba alguna sanción de la Liga 1.

“No estaba dentro de ninguna burbuja porque las burbujas se hacen antes de los partidos cuando concentran a los jugadores dos días antes, les hacen la prueba y entran a la burbuja. Después del partido se van a su casa a hacer su vida normal”, agregó.

¿Qué dice Alianza?

Farfán no jugó las dos últimas fechas de la Fase 2 porque tenía una sobrecarga muscular y lo ideal era que descansara pensando en Sporting Cristal.

“Yo creo que lo de Jefferson pasa más por un tema de reglamento interno con Alianza que por rompimiento de protocolo y de sanción por parte de la Liga 1. Hasta donde tengo entendido no ha entrenado toda la semana con Alianza porque lo liberaron para que haga su rehabilitación de manera independiente. Hace su vida privada, mal o bien, ese ya es un tema entre el club y el jugador”, acotó Baldovino.

No obstante, desde la interna del club aseguran que el jugador estaba con licencia, por lo que no contemplan ninguna sanción para el jugador. La ‘Foquita’ no corre ningún peligro de perderse los encuentros que definen al campeón del fútbol peruano 2021 ante los rimenses en el Nacional. La institución blanquiazul no ha emitido, hasta el cierre de esta edición, ningún comunicado al respecto, pues no quiere distraer al equipo que jugará hoy ante Cienciano por la última fecha del torneo. Solo Farfán logrará que los hinchas le recuerden u olviden este hecho.

Lapadula anotó y Renato Tapia volvió a jugar

Ricardo Gareca recibió buenas noticias de cara a la convocatoria para la fecha doble de noviembre, pues Renato Tapia volvió a tener minutos con el Celta tras recuperarse de su lesión. Lamentablemente, su equipo perdió por 2-0 ante la Real Sociedad. Como se recuerda, el llamado ‘capitán del futuro’ no jugaba desde el 3 de octubre.

Quien también tiene motivos para celebrar es Gianluca Lapadula, quien anotó en la victoria 2-0 del Benevento ante Crotone. Mientras que Luis Abram jugó los 90 minutos del empate que rescató el Granada CF frente al Getafe por la Liga española.

Sabías que...

Elegidos. El árbitro del Perú vs. Bolivia será el paraguayo Éber Aquino, quien impartió justicia a la ‘Bicolor’ en la Copa América 2021. Ante Venezuela, el hombre de negro será Bruno Arleu de Brasil.