Gareca sobre Jefferson Farfán: “Para una campaña política no se acatan medidas sanitarias”

El DT de la selección peruana Ricardo Gareca fue consultado por la reunión social que organizó Jefferson Farfán con motivo a su cumpleaños número 37. El argentino no justificó su actitud y dio su postura.

“Son cuestiones en la cual prefiero no opinar, dejar que las cosas se resuelvan de la mejor manera. Muchos años que llevamos inmersos en situaciones complicadas”, empezó diciendo el ‘Tigre’.

“Debemos seguir acatando algunas cosas y en otras no. Para una campaña política no se acata. Para una marcha tampoco (medidas sanitarias ). No justifico ni critico nada”.

“Contemplo todo, un momento de divertimento, un momento donde uno se debe despejar. Yo no justifico”, dijo el estratega de la Bicolor.

