Boca Juniors vs. Gimnasia vía ESPN EN VIVO: mira aquí el partido del torneo argentino

Boca Juniors vs Gimnasia EN VIVO se enfrentan por la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol Argentino desde las 6.15 p. m. (horario peruano) y 8.15 p. m. (horario argentino) en La Bombonera. Puedes ver el cotejo en vivo por en la señal de ESPN y vía streaming por Star Plus, pero también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias del encuentro.

Boca Juniors vs. Gimnasia: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Gimnasia Fecha Sábado 30 de octubre Hora 6.15 p. m. (horario peruano) y 8.15 p. m. (horario argentino) Canal ESPN Estadio La Bombonera

Boca Juniors vs. Gimnasia: previa del partido

Boca Juniors recibirá el sábado en La Bombonera a Gimnasia y Esgrima La Plata, décimo segundo con 25 unidades. Una caída del Xeneize y una victoria del Millonario dejaría prácticamente fuera de la pelea por el campeonato a los dirigidos por Sebastián Battaglia.

El volante colombiano Sebastián Villa, que llevaba varios meses sin entrenarse porque pretendía ser vendido, pidió disculpas esta semana y podría volver a aparecer ante el Lobo.

Es probable que ante Gimnasia no estén todos los que habitualmente son titulares porque, el miércoles de la semana que viene, Boca Juniors jugará ante Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Argentina, que clasifica al campeón para la Copa Libertadores de 2022.

Con información de EFE.

Boca Juniors vs. Gimnasia: posibles alineaciones

Boca Juniors: Rossi, Advíncula, Izquierdoz, Zambrano, Fabra, Medina, Rolón, Almendra, Molinas, Briasco, Vázquez.

Gimnasia: Rey, Gerometta, Morales, Coronel, Licht, Cecchini, Alemán, Pérez, Rodríguez, Carbonero, Holgado.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Gimnasia?

El enfrentamiento entre Boca Juniors vs. Gimnasia se jugará desde las 6.15 p. m. en el territorio peruano. Consulta la guía de horarios según tu ubicación geográfica:

Perú: 6.15 p. m.

Colombia: 6.15 p. m.

Ecuador: 6.15 p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m. (ET) / 3.15 p. m. (PT)

México: 6.15 p. m.

Costa Rica: 5.15 p. m.

Bolivia: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Venezuela: 7.15 p. m.

Chile: 8.15 p. m.

Brasil: 8.15 p. m.

Argentina: 8.15 p. m.

Uruguay: 8.15 p. m.

España: 1.15 a. m. (domingo 31).

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. Gimnasia?

El canal de TV encargado de TRANSMITIR EN DIRECTO el Boca Juniors vs. Gimnasia será ESPN para todo Sudamérica, con excepción de Argentina y Brasil. Conoce qué otros canales tienen los derechos televisivos.

Argentina: Star+, Fox Sports Premium

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: Star+, Fox Sports Web, Fox Sports App, NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

México: Fanatiz Mexico

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, PrendeTV, Paramount+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Gimnasia ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Gimnasia por internet, puedes ingresar al portal de Star Plus y colocar tu usuario y contraseña para acceder el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares o tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.

Boca Juniors vs. Gimnasia: últimos enfrentamientos

Fecha Partido 14/02/2021 Boca Juniors 2-2 Gimnasia 07/03/2020 Boca Juniors 1-0 Gimnasia 27/10/2018 Gimnasia 2-1 Boca Juniors 27/09/2018 Boca Juniors 0-1 Gimnasia

¿Dónde jugarán Boca Juniors vs. Gimnasia por la Liga Argentina?

El escenario elegido para albergar el Boca Juniors vs. Godoy Cruz por la fecha 19 de la Liga Profesional Argentina es el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera. Se ubica en la ciudad de Buenos Aires, tiene capacidad para 57.000 espectadores y fue inaugurado el 25 de mayo de 1940.