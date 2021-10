El wasap de JB imita a Jefferson Farfán en divertido sketch y este lo celebra en redes sociales

Hace algunos días, Jefferson Farfán fue descubierto por un programa de espectáculos mientras celebraba su cumpleaños número 37. El ‘10 de la calle’ recibió críticas de distintos medios de comunicación, pues su reunión albergó a decenas de invitados que habrían asistido sin mantener las respectivas medidas sanitarias para evitar la propagación de la COVID-19. En ese sentido, Jorge Benavides, fiel a su estilo, creó un nuevo sketch que la ‘Foquita’ no dudó en celebrar.

Grande fue la sorpresa de los fanáticos del Wasap de JB al enterarse que el programa transmitirá una nueva imitación de la fiesta de Farfán. En horas de la noche, Jorge Benavides hizo el anuncio oficial en su cuenta de Instagram y, en los comentarios, se puede ver a ‘Jeffri’ celebrar esta imitación.

El delantero reaccionó al post de JB y contestó con varios emojis en donde se reía de la caracterización. Todo indicaría que a Farfán no le molestan este tipo de sketches.

No obstante, muchos periodistas pidieron que se sancione al delantero de Alianza Lima y no sea considerado para la final ante Sporting Cristal ni tampoco para las Eliminatorias de Qatar 2022.

Sin embargo, todo apunta a que el futbolista no recibirá ningún tipo de castigo, debido a que no habría incumplido alguna norma del protocolo, pues el día de su celebración no estuvo concentrando para ningún partido.