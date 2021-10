Carlo Ancelotti sobre eventual pedido de Hazard: “Si un jugador quiere salir, va a salir”

En la previa del Real Madrid vs. Elche, Carlo Ancelotti declaró en conferencia de prensa sobre el apretado calendario que le toca afrontar al conjunto blanco. Además, se refirió sobre un posible caso en el que Eden Hazard le pida cederlo a falta de minutos y mencionó la gran recuperación física que tiene Vinicius Jr.

‘Carletto’ indicó que es muy cuidadoso con las estrategias realizadas en cada encuentro: “Preparamos el partido sabiendo que el aspecto físico no es lo determinante, sino con la idea de seguir con este compromiso y de jugar bien. Queremos hacer las cosas bien desde el punto de vista técnico y de estrategia”.

Sobre qué haría él si el belga Hazard le pidiera salir del club, el estratega italiano manifestó que él no retendría a ningún jugador. “Nunca en mi carrera como entrenador he forzado a un jugador que quiere salir a quedarse. En mi opinión personal no hay duda en esto. Si un jugador quiere salir, va a salir. No hay mucha duda en esto”.

“El fútbol español es ahora un fútbol más global, respecto a mi primera etapa. Ahora hay mejoría defensiva y los equipos son más directos. En mi primera etapa había más control de juego, ahora hay más fútbol directo. No hay un fútbol mejor o peor, hay un fútbol donde un entrenador tiene que disfrutar de las características de sus jugadores. Me gustó mucho lo que dijo Iraola el otro día, sobre el pase largo, algo que el Rayo está utilizando y muy bien”, detalló Ancelotti sobre la evolución de la liga española.

Finalmente, el técnico sostuvo que Vinicius es un jugador que se recupera físicamente mejor que otros jugadores y el día que no esté bien irá al banco de suplentes. Real Madrid se mide ante Elche el día de mañana a las 7.00 a. m. (hora peruana) por la fecha 12 de La Liga en el estadio Martínez Valero.