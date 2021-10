América vs. Monterrey EN VIVO vía TUDN: sigue HOY la gran final de la Concachampions

América vs. Monterrey EN VIVO se enfrentan por la gran final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021. La transmisión del encuentro se iniciará a las 9.00 p. m. (hora peruana y mexicana) desde el Estadio BBVA Bancomer, con transmisión a cargo de TUDN para Estados Unidos. Si no quieres perderte la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy con las alineaciones confirmadas, el relato de las mejores jugadas y el marcador actualizado con videos de los goles, ingresa a La República Deportes.

América vs. Monterrey: ficha del partido

Partido América vs. Monterrey ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 28 de octubre ¿A qué hora? 9.00 p. m. (Perú y México) ¿Dónde? Estadio BBVA Bancomer ¿En qué canal? TUDN

¿A qué hora juegan América vs. Monterrey?

En México y Perú, la hora de inicio del América vs. Monterrey será a partir de las 9.00 p. m. (10.00 p. m. en Estados Unidos). Consulta cómo ver este duelo desde otros países con la siguiente guía de horarios:

México: 9.00 p. m.

Costa Rica: 8.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (viernes 29).

El nuevo monarca de la Concahampions saldrá del vibrante cruce entre los mexicanos del América, máximo ganador del certamen, y el Monterrey, que levantó el trofeo apenas en 2019. Uno de estos dos clubes perderá por primera vez la gran final, mientras que el otro mantendrá su registro perfecto en esta instancia.

Las Águilas tuvieron un inicio lleno de dudas ante el hondureño Olimpia, pero superado este obstáculo, no pasaron mayores apuros ante los estadounidenses Portland Timbers y Philadelphia Union. Para esta final, la mayor duda del entrenador Santiago Solari será decidir si incluye o no al peruano Pedro Aquino en el once titular luego de la lesión en el choque más reciente, ante Tigres.

América y Monterrey tienen 7 y 4 títulos de la Conchampions, respectivamente. Foto: Mexsport

Los Rayados, por su parte, avanzaron hasta el duelo decisivo como invictos y siempre sacando una buena diferencia en el marcador global de su llave en cada ronda: 6-1 contra Atlético Pantoja, 5-2 ante Columbus Crew y 5-1 al Cruz Azul. La presencia de Duván Vergara, quien sufrió hace un par de días un duro golpe en la cabeza, quedará a criterio del técnico Javier Aguirre.

América y Monterrey jugaron en enero de este año por la liga mexicana, con resultado a favor del cuadro regio. En cuanto a definiciones, la última entre ambos se disputó en el 2019, por el torneo doméstico, y el resultado de los dos juegos coronó a los del Norte de México.

¿En qué canal ver América vs. Monterrey?

Para Centroamérica y México, la televisación de América vs. Monterrey estará a cargo de Fox Sports, mientras que en Estados Unidos irá por la señal de TUDN USA.

Brasil: NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil, Star+, Fox Sports Web, Fox Sports App

Canadá: OneSoccer

Costa Rica: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

República Dominicana: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

El Salvador: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

Guatemala: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

Honduras: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

México: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 3, Fanatiz Mexico

Nicaragua: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

Panamá: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

Estados Unidos: Fox Sports 1, TUDN USA, TUDN.com, FOX Sports App, TUDN App, Foxsports.com, Univision NOW, UniMás

Venezuela: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App.

¿Cómo sintonizar América vs. Monterrey por TUDN?

La final América vs. Monterrey será transmitida por la señal de TUDN USA para territorio norteamericano. Si deseas ver el partido desde los Estados Unidos, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Dish Network: canal 869 (HD/SD)

DirecTV: canal 464 (HD/SD)

AT&T: canal 658

Verizon FiOS: canal 1524.

¿Dónde ver América vs. Monterrey vía TUDN ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del América vs. Monterrey vía TUDN USA, ingresa a la página web UnivisionNow.com para acceder al servicio, o descarga la app TUDN. En caso de que no cuentes con ninguna de estas dos opciones, puedes mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

¿Qué partidos transmite TUDN?

En la señal de TUDN para Estados Unidos podrás ver, además del cotejo América vs. Monterrey, encuentros correspondientes a la Liga MX, Copa México, Leagues Cup, Copa Oro, así como los duelos de la selección azteca. También tienes la posibilidad de disfrutar de la MLS, Bundesliga, Champions League, Europa League, Concachampions y juegos de la selección norteamericana.

¿Cuál es la programación de TUDN?

Además de toda la programación futbolística de eventos en vivo, como el América vs. Monterrey, los televidentes de TUDN USA podrán ver espacios informativos, de análisis, entrevistas, etc, dedicados a comentar lo mejor de cada jornada en el balompié local e internacional.