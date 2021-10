Thomas Müller tras la goleada del Bayern: “Fue una catástrofe. Nunca había vivido nada igual”

Bayern Múnich sufrió este último miércoles ante Borussia Mönchengladbach su peor goleada en 40 años. Un 5-0 como lo sucedido en el Borussia Park no se veía desde 1978, en la cual los bávaros cayeron por el mismo marcador ante el Kaiserslautern . En un inicio, muchos hinchas que no vieron el choque pensaron que el Bayern había alineado a un equipo suplente o lleno de juveniles, pero la realidad fue que el once titular fue muy parecido al que venció 3-0 al FC Barcelona en el Camp Nou.

Tras el encuentro, las reacciones de los jugadores, cuerpo técnico y directiva fue muy parecida: una sensación de fracaso. Así lo hizo notar Thomas Müller, que tras el cotejo, aún no podía entender el resultado obtenido en la DFB Pokal.

“No arrancamos en ningún momento. Solo podemos pedir perdón a la afición. Salvo Neuer, fue una catástrofe. Nunca había vivido nada igual. Es difícil de entender”, afirmó en declaraciones tras el partido.

Bayern Múnich quedó eliminado de la Copa Alemana en los dieciseisavos de final

Asimismo, Hasan Salihamidzic, director deportivo del club, manifestó en entrevista con el diario alemán ‘Bild’ que la goleada es considerada como una decepción para todo el plantel. “No estuvimos. En la primera mitad no ganamos ni un duelo y el partido se escapó. Es un fracaso colectivo, inexplicable. Todo lo que pudo salir mal, salió mal. Fue un apagón colectivo”, señaló.

Si bien Julian Nagelsmann no pudo estar en el campo por estar aislado por coronavirus, su asistente técnico Dino Toppmöller dirigió al equipo y se mostró apenado por el resultado obtenido. “Tuvimos un gran vacío mental. Fuimos siempre un metro por detrás. Es difícil de aceptar. Estar 3-0 a los 21 minutos es un desastre. Fue un día totalmente perdido”, expresó en conferencia de prensa.