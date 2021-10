Atlético de Madrid vs. Levante vía Roja Directa: ¿cómo y desde dónde ver el duelo por Laliga?

A partir de las 2.30 p. m. (hora peruana), Atlético de Madrid vs. Levante juegan por la fecha 11 de Laliga Santander. El partido de este jueves 28 de octubre tendrá como epicentro al Estadio Ciudad de Valencia – Levante UD y se podrá ver por DirecTV Sports. Estas escuadras no se ven las caras desde el pasado 20 de febrero, en el que el Wanda Metropolitano presenció la victoria por 2-0 de los granotes . Sin embargo, los dueños de casa de hoy ya no cuentan con el mismo nivel.

Hasta el momento, Levante suma cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco enfrentamientos. Por ello, los colchoneros buscarán aprovechar ese mal presente y sumar de a tres de visita. Las bajas para hoy en Atlético de Madrid son Marcos Llorente, Geoffrey Kondogbia y Stefan Savic.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Levante?

En Perú, Atlético de Madrid vs. Levante juegan a partir de las 2.30 p. m.

Perú: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Atlético de Madrid vs. Levante?

El canal encargado de la transmisión del compromiso entre Atlético de Madrid vs. Levante en territorio peruano será DirecTV Sports, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de partidos de la LaLiga Santander

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Levante EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si deseas ver el compromiso Atlético de Madrid vs. Levante de forma ONLINE GRATIS , puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La Republica Deportes, la cual emitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs. Levante en Roja Directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de enfrentamientos busca Atlético de Madrid vs. Levante

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación posible de Atlético de Madrid vs. Levante

Atlético Madrid: Oblak, Giménez, Felipe, Mario Hermoso, Trippier, De Paul, Koke, Carrasco; Joao Félix, Griezmann y Luis Suárez.

Levante: Aitor Fernández, Miramón, Rubén Vezo, Róber Pier, Clerc; Melero, Radoja, Pablo Martínez, De Frutos, Soldado y Morales.