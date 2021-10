Kylian Mbappé y las bajas para el PSG vs. Lille por la Ligue 1

Kylian Mbappé y un pequeño grupo de jugadores no estarán presente en el partido entre PSG frente al Lille por la fecha 11 de la Ligue 1. Esto fue informado por parte del club. Asimismo, Mauricio Pochettino, entrenador de los parisinos, detalló que Lionel Messi no entrenó este jueves 28 de octubre. La ‘Pulga’ no fue descartado del cotejo, pero tampoco está confirmado para que arranque de titular.

Según un comunicado emitido en la web oficial del Paris Saint-Germain, son cuatro jugadores los que estará fuera del choque que se jugará este viernes 29.

El parte médico de la institución parisina menciona a Mbappé, Sergio Ramos, Leandro Paredes y Marco Verrati. Respecto al primero de la lista, los especialistas señalan que tiene una infección y no trabajará hasta la siguiente semana.

“Kylian Mbappé continúa su tratamiento para su infección otorrinolaringológica y reanudará los entrenamientos a principios de la semana que viene”, menciona el comunicado.

El argentino Leandro Paredes aún se encuentra en evolución sobre la lesión de tercer grado del cuádriceps izquierdo. Regresaría a mediados de noviembre. En tanto, Sergio Ramos , quien aún no debuta con el PSG, sigue en recuperación y no tiene fecha fija para su retorno a las canchas.

Marco Verrati también estará de para por un tiempo. El italiano salió sentido en el clásico ante el Marsella y se le diagnosticó “una lesión en la cadera izquierda con una lesión profunda en los oblicuos”.

Messi no hizo entrenamientos con el PSG

Mauricio Pochettino habló en conferencia de prensa y se refirió a la ausencia de Lionel Messi en los entrenamientos de cara al choque ante Lille por la Ligue 1.

“Se entrenó muy bien después de Marsella. Hoy estaba con una molestia muscular y, por precaución, se entrenó individualmente. Lo evaluaremos y veremos si puede estar“, señaló el DT argentino.