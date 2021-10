Pirlo TV: Celta de Vigo vs. Real Sociedad EN VIVO por Laliga Santander

Sigue Laliga Santander. Celta de Vigo vs. Real Sociedad se enfrentan en vivo vía Pirlo TV hoy jueves 28 de octubre. El partido por la fecha 11 del torneo español se jugará en el Estadio de Balaídos y arrancará a las 12.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora española) a través de ESPN y Star+. Los celtistas afrontan un duro reto como locales con la finalidad de doblegar a uno de los líderes del campeonato . Sin embargo, los de Coudet llegan con ánimo a tope luego de golear por 3-0 al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.

Pero la Real Sociedad no es un rival fácil. Los de Imanol Alguacil llevan 12 compromisos sin conocer la derrota . Además, están en segundo lugar en su grupo de la Europa League. Uno de los retos más complicados hasta ahora ha sido el cotejo ante Atlético de Madrid; sin embargo, supieron igualar el enfrentamiento.

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Real Sociedad?

En territorio peruano, el Celta de Vigo vs. Real Sociedad se podrá ver desde las 12.00 p. m. En España, no obstante, comenzará a las 7.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Perú: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Celta de Vigo vs. Real Sociedad?

Argentina: ESPN3 Sur, Star+

Bolivia: ESPN3 Sur, Star+

Brasil: ESPN (Brasil), GUIGO, NOW NET e Claro, Star+

Chile: ESPN3 Sur, Star+

Colombia: Star+, ESPN3 Sur

Ecuador: Star+, ESPN3 Sur

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN3 Sur, Star+

Perú: Star+, ESPN3 Sur

España: Movistar Laliga, Movistar+

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN3 Sur, Star+

Venezuela: ESPN3 Sur, Star+

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. Real Sociedad EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Celta de Vigo vs. Real Sociedad EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Celta de Vigo vs. Real Sociedad en Pirlo TV?

Una vez hayas accedido a Pirlo TV, busca el Celta de Vigo vs. Real Sociedad en la lista de partidos que aparecerá en la pantalla. Cada encuentro cuenta con varios enlaces para seguir la transmisión en vivo: elige uno de ellos.

¿Cómo ver Pirlo TV por internet gratis?

Entra a la página de Pirlo TV desde esta dirección: www.pirlotv.fr/. Lo primero que verás al llegar es una lista de choques ordenados por hora en forma de calendario. Estas son las retransmisiones disponibles en directo en ese instante. Lo normal es que, si el encuentro se va a disputar en una hora cercana a la consulta, se encuentre el link con el canal concreto.

Alineación posible de Celta de Vigo vs. Real Sociedad

Celta de Vigo: Matías Dituro, Javi Galán, Jeison Murillo, Aidoo, Hugo Mallo, Denis Suárez, Fran Beltrán, Renato Tapia, Brais Méndez, Santi Mina, Iago Aspas.

Real Sociedad: Alex Remiro, Aihen Muñóz, Le Normand, Artiz Elustondo, Zaldua, Mikel Meirno, Guevara, Silva, Januzaj, Isak, Portu.