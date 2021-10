Rainer Torres tajante con Paolo Guerrero: “Que venga a jugar y no a retirarse”

Hace pocos días salió la noticia de que Paolo Guerrero ponía fin a su aventura con el Inter de Porto Alegre luego de vestir por tres temporadas la camiseta del Colorado. El ‘Depredador’ sorprendió a propios y extraños con esta decisión de cara a su futuro. Actualmente, el jugador de la selección peruana busca recuperarse de su lesión en la rodilla en Alemania, y apenas se liberó de su contrato, nació la posibilidad que vuelva a Alianza Lima. Rainer Torres se manifestó sobre este eventual retorno.

El exjugador de Universitario de Deportes expresó su punto de vista respecto al estado físico de ‘PG9′ y la manera en que esto podría repercutir en el club de La Victoria. Para el ‘Motorcito’, el delantero debería llegar en buenas condiciones.

“Si quiere volver al club del cual es hincha, tendría que venir en un momento donde le puede dar algo al club. No se trata simplemente de venir a retirarse. Con 37 años sería un buen momento para regresar”, dijo Rainer Torres en el programa A ras de cancha, y luego remarcó lo siguiente: “ Que venga a jugar y no a retirarse ”.