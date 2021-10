Miralem Pjanic explicó el mensaje que publicó tras la salida de Koeman del Barcelona

Ronald Koeman no es más el técnico del FC Barcelona. El neerlandés fue cesado como entrenador del cuadro azulgrana el 27 de octubre y pese a que su salida era un tema sobre el que se especulaba hace un tiempo, no termina de causar asombro y genera aún diversas reacciones.

Una de las últimas es la de Miralem Pjanic. El bosnio salió esta temporada del Barcelona y partió rumbo al Besiktas turco. La relación del bosnio con el exestratega azulgrana no era buena y el mediocampista lo hizo notar a través de sus redes sociales. El volante no fue nada sutil al darle ‘me gusta’ a una publicación que celebraba la marcha del neerlandés.

Pero lo que más llamó la atención fue un mensaje que publicó y minutos después borró: “Know when to let that shit go”. Traducido al español el mensaje se leería como “Aprende cuando soltar la mie***” . Sin embargo el propio Pjanic aclaró que no aludió a su exentrenador en su post.

“Es muy fácil citar mal y sacar de contexto. En mi carrera nunca intenté lastimar a alguien. Siempre me manejé con respeto”, señaló. Incluso, el bosnio le envió sus mejores deseos al entrenador de Países Bajos. “Le deseo todo lo mejor en su futuro. Voy a seguir enfocado en hacer lo mejor para mi equipo”, detalló.