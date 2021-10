Coudet: “Estoy solo, no está mi familia, se fue mi mujer. No tengo con quién charlar”

En la previa del Celta de Vigo vs. Real Sociedad por LaLiga Santander, el entrenador del cuadro celtista, Eduardo Coudet, protagonizó un hilarante momento en la conferencia de prensa que no tardó en volverse viral en las redes sociales. El estratega de Renato Tapia hizo catarsis, se desfogó con los periodistas y culminó diciendo que había tomado a los comunicadores como psicólogos .

Todo empezó cuando el ‘Chacho’ se encontraba hablando de diferentes temas con respecto a la actualidad del conjunto de Balaídos, cuando se refirió al proyecto deportivo del club, mezclándolo con una catarsis personal y confesando que se encontraba solo mientras los periodistas escuchaban todo a través del zoom.

“Hablaba con ustedes y al no estar acá, les digo la verdad, tengo los huevos llenos de verlos en la cosita. ¿Me entienden? Ya no aguanto más, no me gustan las redes sociales. ¿Imaginen hablar con una computadora? A mí me gusta hablar de fútbol con las personas”, empezó declarando el estratega de Renato Tapia.

Coudet continuó. “Todavía seguimos en esta realidad y me extendí un poco porque también hay que tener un poco qué es lo que pasa por la cabeza, por la cabeza del club. Me dieron todo, todas las herramientas el club, los directivos (...). De repente, un equipo va a buscar un jugador de 200 millones y nosotros de 200 mil euros”.

Sobre el final de la rueda de prensa, el ‘Chacho’ reflexionó acerca de su monólogo y aseguró que necesitaba hablar con alguien. “ Tenía ganas de charlar. Estoy solo, no está mi familia, se fue mi mujer. No tengo con quién charlar. Los agarré a ustedes de psicólogos ”, culminó un sincerado Eduardo.

Mira aquí la conferencia de prensa