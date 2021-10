¡Nuevos herederos! CR7 y Georgina Rodríguez esperan gemelos

¡En la dulce espera! Cristiano Ronaldo y su pareja, la modelo Georgina Rodríguez, están esperando gemelos, según lo informo la Revista Hola. Minutos después, la noticia fue confirmada por la pareja en una publicación compartida en sus redes sociales. La española de 27 años está embarazada de 12 semanas de sus dos futuros hijos en común con el deportista de 36, con quien ya tuvo a Alana Martina en noviembre del 2017.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo esperan gemelos. Foto: Cristiano Ronaldo/Instagram

La empresaria nunca ha ocultado sus deseos de aumentar la familia y, de esta manera, darle dos nuevos herederos al aclamado futbolista, quien también es padre de Cristiano Ronaldo Jr. y de los gemelos Eva María y Mateo. Asimismo, aún se desconoce el sexo de los futuros bebes de la pareja.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez empezaron su relación a finales del 2016. Por ese entonces, el delantero portugués acababa de terminar su relación con la modelo Irina Shayk. Según contó el futbolista, él conoció a su esposa cuando acudió a una de las tiendas de la marca Gucci en Madrid, donde Rodríguez trabajaba. “Fue un momento de clic, no lo esperaba, de verdad”, confesó el delantero. Mientras que para Georgina, Ronaldo le pareció un hombre “muy atractivo y muy alto”. En la actualidad, ambos mantienen una sólida relación y están próximos a celebrar su aniversario número cinco.

