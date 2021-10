¿Cómo marcha la tabla de posiciones de LaLiga Santander tras jugarse la fecha 11?

La undécima jornada de LaLiga Santander culminó este jueves 28 de octubre de 2021, donde de los 10 partidos, cuatro terminaron en victorias y seis culminaron con empates. El resultado más sorpresivo que dejo la fecha fue el buen triunfo del Rayo Vallecano sobre el FC Barcelona por 1-0 con Radamel Falcao como autor del único tanto. Este duelo entre los azulgranas ante los rayistas también significó la destitución de Ronald Koeman al mando del club catalán.

Los blaugranas no la pasaron bien en Vallecas y, luego de esta nueva derrota, cayeron hasta la novena posición con 15 unidades y fuera de los casilleros que otorgan la participación en las competencias europeas.

Tras esta jornada, hay un nuevo líder en solitario: Real Sociedad. Los dirigidos por Imanol Alguacil se midieron ante el Celta de Vigo —que contó con el regreso de Renato Tapia— y lograron la victoria por 0-2 con tantos de Alexander Isak y Aritz Elustondo, ambos en la segunda parte del cotejo.

Con este buen resultado, los de San Sebastián alcanzaron los 24 puntos. Mientras que sus inmediatos perseguidores habían empatado, como el Sevilla de Julen Lopetegui ante el Mallorca.

Por su parte, los equipos de la capital de España, como el Real Madrid y el Atlético Madrid, no lograron sacar ventaja en sus compromisos, ya que los merengues no pasaron del cero en el Santiago Bernabéu ante el Osasuna. En tanto, los colchoneros no pudieron celebrar, puesto que el Levante igualó el partido con un tanto de Enis Bardhi de penal a los 90 minutos para decretar el 2-2 final.

Los dirigidos por Carlos Ancelotti y Diego Pablo Simeone, se ubican segundos con 21 puntos y sextos con 19 unidades, respectivamente — ambos con un duelo menos — . Los dos conjuntos buscarán sacar los tres puntos en la próxima jornada de este fin de semana.

Todos los resultados de la fecha 11 de la liga española 2021-2022

Mira la tabla de posiciones de la LaLiga Sanrander 2021-2022