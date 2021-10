Celta vs. Real Sociedad EN VIVO: ¿cómo y dónde ver partido por LaLiga Santander?

Celta vs. Real Sociedad se miden EN VIVO en partido por la fecha 11 de LaLiga Santander 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este jueves 28 de octubre. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN 3 y Star Plus a partir de las 12.00 p. m. de Perú desde el Estadio de Balaídos. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Celta vs. Real Sociedad EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN 3 y Star Plus. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Celta de Vigo regresa a Balaídos tras cortar una racha de dos derrotas con un triunfo por 3-0 en el Coliseum Alfonso Pérez, con lo que suma tres puntos vitales que permiten al club vigués alejarse de la zona de descenso.

Los celestes reciben este jueves a la Real Sociedad, líder antes de esta jornada, y que ha vencido en tres de sus últimas cuatro visitas ligueras a la ciudad olívica.

Los de Anoeta siguen en la cima de la tabla a pesar de dejar escapar la victoria en su visita al Atlético de Madrid, ya que encajaron dos goles en la media hora final (2-2).

El equipo blanquiazul, quinto en la pasada temporada, encadena ya seis salidas oficiales invicto (ganados 3, empatados 3) y ha visto puerta en todos y cada uno de sus partidos a domicilio esta campaña.

Celta de Vigo vs. Real Sociedad EN VIVO: ficha del partido

Partido Celta vs. Real Sociedad ¿Cuándo juegan? Jueves 28 de octubre del 2021 ¿Dónde? Estadio de Balaídos ¿A qué hora? 12.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? ESPN 3 y Star Plus

Celta de Vigo vs. Real Sociedad EN VIVO: posibles alineaciones

Celta: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Murillo, Javi Galán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Muñoz; Merino, Silva, Guevara; Januzaj, Isak y Portu

¿A qué hora juegan Celta vs. Real Sociedad EN VIVO?

México: 12.00 p. m.

Perú: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

¿En qué canales ver Celta vs. Real Sociedad EN VIVO?

Argentina: ESPN3 Sur, Star+

Bolivia: ESPN3 Sur, Star+

Brasil: ESPN (Brasil), GUIGO, NOW NET e Claro, Star+

Chile: ESPN3 Sur, Star+

Colombia: Star+, ESPN3 Sur

Ecuador: Star+, ESPN3 Sur

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN3 Sur, Star+

Perú: Star+, ESPN3 Sur

España: Movistar Laliga, Movistar+

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN3 Sur, Star+

Venezuela: ESPN3 Sur, Star+

¿Cómo hago para ver ESPN 3?

Para ver ESPN 3 EN VIVO dirígete a espn.com/watch y selecciona el evento que quieres disfrutar. Luego se mostrará una lista de proveedores de TV. Busca y selecciona fuboTV. A partir de ahí ingresa tu dirección de correo electrónico y contraseña, después haz clic en acceder con email. Listo, podrás disfrutar de la programación.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Celta vs. Real Sociedad?

Para acceder a Star Plus para ver el Celta vs. Real Sociedad, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.