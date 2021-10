VER Atlético Madrid vs. Levante EN VIVO: minuto a minuto del partido por LaLiga

VER Atlético Madrid vs. Levante EN VIVO ONLINE se verán las caras HOY jueves 28 de octubre por la fecha 11 de LaLiga Santander 2021/22. El compromiso de los colchoneros está pactado para las 2.30 p. m. (hora peruana) en el Estadi Ciutat de València y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star+; mientras que la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto vía streaming online .

Los actuales campeones del torneo español van por un nuevo triunfo para escalar posiciones en la tabla general. Actualmente se encuentran en la séptima casilla con 18 unidades , producto de cinco victorias, tres empates y una derrota; por otro lado, el Levante está urgido de victorias, pues está en la posición 19 con tan solo cinco unidades.

Atlético Madrid vs. Levante: ficha del partido

Partido Atlético Madrid vs. Levante ¿Cuándo juegan? Jueves 28 de octubre ¿Dónde juegan? Estadi Ciutat de València ¿A qué hora? 2.30 p. m. ¿En qué canal? DirecTV Sports, Star+

¿Cuándo juegan Atlético Madrid vs. Levante?

El compromiso entre Atlético Madrid vs. Levante se jugará HOY jueves 28 de octubre desde las 2.30 p. m. (hora peruana).

México: 2.30 p. m.

Perú: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Atlético Madrid vs. Levante: previa del partido

El Atlético de Madrid viaja este jueves a Valencia para el partido de esta noche contra el Levante con el alta de Stefan Savic, ya recuperado de una dolencia muscular y dentro de la convocatoria de 19 futbolistas de Diego Simeone. Para los rojiblancos estarán ausentes: Geoffrey Kondogbia, Marcos Llorente y Thomas Lemar.

Al compromiso, a la vez, regresa Ivan Saponjic, habitual descarte por decisión técnica.

Los porteros Jan Oblak y Benjamin Lecomte; los defensas Kieran Trippier, Sime Vrsaljko, Felipe Monteiro, José María Giménez, Mario Hermoso y Renan Lodi; los centrocampistas Koke Resurrección, Héctor Herrera y Rodrigo de Paul; y los atacantes Yannick Carrasco, Matheus Cunha, Ángel Correa, Luis Suárez, Antoine Griezmann y Joao Félix completan la lista.

Con información de EFE.

¿Qué canal de TV transmitirá Atlético Madrid vs. Levante?

Para seguir la transmisión de Atlético Madrid vs. Levante EN VIVO EN DIRECTO deberás sintonizar DirecTV Sports y la plataforma de streaming Star+.

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Levante en DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Levante ONLINE por DirecTV Sports?

En caso quieras seguir la transmisión del partido Atlético Madrid vs. Levante por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Levante en Star+?

Para acceder a Star Plus para ver el Atlético Madrid vs. Levante, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.