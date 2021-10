América vs. Monterrey EN VIVO ONLINE gratis por la final de la Concachampions

América vs. Monterrey se enfrentan EN VIVO HOY ONLINE GRATIS por la final de la Concachampions 2021, desde el Estadio BBVA Bancomer de Nueva León. La transmisión del partido será ONLINE EN DIRECTO por internet vía TUDN y Fox Sports a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto a través de La República Deportes.

Esta será la tercera final entre ambos clubes, las dos primeras fueron en torneos locales . Las Águilas se coronaron en el certamen de Copa 1963-1964 y los Rayados se impusieron en la liga, en el Clausura 2019. Ambos tienen un récord perfecto en finales de este campeonato, es decir que uno de ellos perderá y será subcampeón por primera vez en la presente edición.

América y Monterrey tienen 7 y 4 títulos de la Conchampions, respectivamente. Foto: Mexsport

¿Cómo llega América ante Monterrey?

América tiene el récord de más títulos de clubes de la Concacaf ganados, al haberse coronado en las siete finales que ha disputado hasta ahora: 1977, 1987, 1990, 1992, 2005-2006, 2014-2015 y 2015-2016. La escuadra americanista, actualmente, lidera con holgura la Liga MX bajo el mando del técnico Santiago Solari, quien en esta final buscará su primer título con las Águilas.

El elenco crema tiene bajas por lesión, la del mediocampista Santiago Naveda -casi recuperado- y la del extremo Mauro Lainez. Además, no podrá contar con el lateral Miguel Layún, quien jugó los cuartos de final de ese torneo con Monterrey; es decir que, sea quien sea el equipo ganador de esta final, él será campeón.

¿Cómo llega Monterrey ante América?

Monterrey ha llegado a cuatro finales de Concachampions y todas las ha ganado, estas en las ediciones 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2019. A pesar de ese contexto histórico favorable, el conjunto dirigido por Javier Aguirre se presenta a este duelo precedido por una mala racha en la liga local con cuatro derrotas consecutivas que han puesto en riesgo su clasificación a la Liguilla.

La escuadra blanquiazul tendrá algunas bajas para esta final como el defensa Héctor Moreno y el atacante colombiano Duván Vergara, ambos por lesión, además del costarricense Joel Campbell, quien jugó los octavos de final de esta Liga de Campeones de la Concacaf con el León.

Con información de AFP.

América vs. Monterrey: ficha del partido

América vs. Monterrey Concachampions 2021 ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 28 de octubre ¿Dónde? Estadio BBVA Bancomer de Nueva León ¿A qué hora? 9.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? TUDN y Fox Sports

América vs. Monterrey: alineaciones probables

Monterrey : Esteban Andrada; Stefan Medina, César Montes, Sebastián Vegas, Jesús Gallardo; Maximiliano Meza, Carlos Rodríguez, Celso Ortiz, Alfonso González, Duván Vergara; Rogelio Funes Mori. DT. Javier Aguirre.

América : Guillermo Ochoa; Luis Fuentes, Sebastián Cáceres, Emanuel Aguilera, Salvador Reyes; Pedro Aquino, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo; Sebastián Córdova, Roger Martínez y Henry Martín. DT. Santiago Solari.

¿Dónde se jugará el partido de América vs. Monterrey?

El lugar donde se disputará el América vs. Monterrey por la final de la Concachampions 2021 es en el Estadio BBVA Bancomer, ubicado en la ciudad de Guadalupe, estado de Nueva León, México.

