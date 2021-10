¿Jefferson Farfán podría perderse las finales de la Liga 1?

Jefferson Farfán no escatimó a la hora de celebrar sus 37 años. Orquesta, invitados y mucho baile fueron las imágenes que se difundieron a través de las redes sociales, en las cuales se observa que no se guardaron los protocolos de bioseguridad correspondientes. Esta no fue la primera vez que el futbolista es captado desobedeciendo las recomendaciones para evitar el contagio de la COVID-19, por lo que muchos se preguntan si es posible que el delantero se pierda la definición del título de la Liga 1 entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

PUEDES VER: Jefferson Farfán realiza fiesta sin respetar los protocolos y rompe la burbuja sanitaria

Para Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (Safap), Farfán estaría libre de sanción. “La burbuja se genera para los partidos y Alianza no está en burbuja ahora mismo. Ya no estamos como antes, hay cosas que se han flexibilizado. Creo que el protocolo de la FPF ya perdió algo de vigencia”, declaró para el programa Campeonísimo de PBO.

Además, el propio Baldovino había señalado meses atrás que “no está contemplado que el romper el protocolo te impida jugar o no puedas contratar”.

Un diario local consultó a las autoridades de la Liga 1 por el caso particular del jugador del equipo blanquiazul, e indicaron que el atacante no había roto ninguna norma, regla o protocolo, puesto que no fue convocado ante Sporting Cristal ni forma parte de la lista de jugadores que estarán disponibles ante Cienciano de Cusco.

PUEDES VER: Michael Succar destaca el juego de Jefferson Farfán por encima de Cueto y Cubillas

Aún no se sabe si el cuadro íntimo aplicará alguna sanción disciplinaria y si la Federación Peruana de Fútbol tomará cartas en el asunto. Recordemos que en el mes de abril del presente año la FPF sancionó a la ‘Foquita’ con dos fechas luego de tomarse fotos con algunos aficionados en un restaurante.