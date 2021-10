EN VIVO Tolima vs. América de Cali vía Win Sports: ONLINE GRATIS por la Liga BetPlay

EN VIVO Tolima vs. América de Cali se enfrentan este jueves 28 de octubre por la fecha 16 de la Liga BetPlay II 2021 a partir de las 8.10 p. m. (hora peruana y colombiana) en el estadio Manuel Murillo Toro. El duelo entre ambas escuadras será televisado EN DIRECTO por la señal de Win Sports. Para que no te pierdas este encuentro, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Tolima vs. América de Cali: posibles alineaciones

Tolima: Montero; Gómez, Quiñones, Mosquera, Balanta; Trujillo, Ríos; Plata, Cataño, Hernández; Caicedo.

América de Cali: Graterol; Andrade, Malagón, Segura, Mosquera; Quiñónes, Angulo, Paz, Rodríguez; Ramos, Torres.

Tolima vs. América de Cali: ficha del partido

Partido Tolima vs. América de Cali ¿Cuándo juegan? Jueves 28 de octubre ¿A qué hora? 8.10 p.m. (hora peruana y colombiana) ¿Dónde? Estadio Manuel Murillo Toro ¿En qué canal? Win Sports+

Tolima vs. América de Cali: equipo arbitral

Partido Tolima vs. América de Cali Árbitro central: Lisandro Castillo Asistente Nro. 1: Dionisio Ruiz Asistente Nro. 2: Fabian Orozco Cuarto Arbitro: Juan Roldán VAR: Fernando Acuña

¿A qué hora es Tolima vs América de Cali?

Perú : 8.10 p.m.

: 8.10 p.m. Argentina : 10.10 p.m.

: 10.10 p.m. Bolivia : 9:10 p.m.

: 9:10 p.m. Brasil : 10.10 p.m.

: 10.10 p.m. Chile : 10.10 p.m.

: 10.10 p.m. Colombia : 8.10 p.m.

: 8.10 p.m. Ecuador : 8.10 p.m.

: 8.10 p.m. México : 8.10 p.m.

: 8.10 p.m. Paraguay : 10.10 p.m.

: 10.10 p.m. Uruguay : 10.10 p.m.

: 10.10 p.m. Venezuela: 9:10 p.m.

¿Dónde ver Tolima vs América de Cali?

La transmisión exclusiva del cotejo Tolima vs América de Cali estará a cargo de Win Sports+ para territorio colombiano, canal que cuenta con los derechos televisivos de la Liga BetPlay 2021 y puede contratarse con los principales proveedores de TV por cable y/o satélite.

¿Cómo ver Tolima vs América de Cali vía Win Sports+ EN VIVO?

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD).

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports+ vía IPTV:

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

¿Cómo ver Tolima vs América de Cali vía ONLINE EN VIVO?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Tolima vs América de Cali , ingresa a la plataforma Win Sports ONLINE, servicio de streaming donde podrás disfrutar la programación del canal Win Sports. En caso no tengas acceso al mismo, tienes la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.