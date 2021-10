Juventus vs. Sassuolo EN VIVO: cómo y dónde ver partido por la Serie A italiana

Juventus vs. Sassuolo se miden EN VIVO en partido por la fecha 10 de la Serie A italiana 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este miércoles 27 de octubre. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN 2 y Star+ a partir de las 11.30 a. m. de Perú desde el Estadio Allianz (Turin). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Juventus vs. Sassuolo EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN 2 y Star+. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Juventus vs. Sassuolo: la última vez que se enfrentaron por Serie A

La Juventus necesitó un penal sobre el final de Paulo Dybala para rescatar el empate 1-1 contra el Inter de Milán en el Derby d’Italia del último domingo y mantener su racha invicta de seis partidos en la Serie A.

El punto los colocó entre los seis primeros a medida que continúan obteniendo buenos resultados, mejorando lentamente después de tomar un punto de sus tres primeros partidos de liga.

Sassuolo, por su parte, llega a Turín después de remontar para vencer 3-1 a Venezia el último fin de semana. Ahora firmemente establecido como un equipo de la mitad superior de la tabla, si quieren dar el siguiente paso y desafiar la clasificación europea, necesita una mejora, ya que están siete puntos por detrás de su cuenta de la liga de nueve juegos de la temporada pasada.

Juventus vs. Sassuolo EN VIVO: ficha del partido

Partido Juventus vs. Sassuolo ¿Cuándo juegan? Miércoles 27 de octubre del 2021 ¿Dónde? Estadio Allianz (Turin) ¿A qué hora? 11.30 a. m. (horario peruano) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star+

