Hernán Novick sobre Universitario: “Estoy con muchas ganas de quedarme y ser campeón”

Falta una fecha para finalizar la Liga 1 Betsson y varios clubes ya empiezan a planificar lo que será la próxima temporada. Uno de los puntos a tratar son los fichajes de futbolistas y la renovación de otros. Precisamente, Universitario de Deportes tiene entre sus filas a un futbolista cuyo contrato finaliza a fin de este año. Se trata de Hernán Novick .

El uruguayo ha sido una de las figuras del plantel crema en los últimos partidos, ya que logró participar en los goles. Si bien aún no sabe cual será su futuro, afirmó esperar continuar en la escuadra merengue para salir campeón la próxima temporada.

“Cuando vine al club vine con la idea de ser campeón, no se pudo dar. Estoy muy contento en el club, me recibieron de la mejor manera. Estoy con muchas ganas de quedarme y ser campeón con Universitario. El año que viene, probablemente la gente vuelva a la cancha, eso será un plus . No estamos pensando en el año que viene porque todavía nos estamos jugando algo importante”, declaró en conferencia de prensa.

Novick llegó esta temporada a la 'U' y suma siete goles. Foto: Universitario de Deportes

El jugador de 33 años expresó su anhelo de jugar un partido en el Estadio Monumental con las tribunas llenas de hinchas cremas.

“ Veo el cariño de la gente que nos da en las calles. Me gustaría vivirlo dentro de la cancha, me han dicho que es una experiencia linda. Primero tenemos un partido importante, pero sí tengo ganas de seguir acá ”, agregó.

Sobre el partido del fin de semana ante Melgar por la fecha 17 de la Fase 2, Hernán Novick indicó que será una final, ya que ambos equipos se disputan el cupo a la Copa Libertadores.

“Vamos a salir a buscar el triunfo, que es lo que venimos buscando estas fechas. Un club como Universitario siempre está con mentalidad ganadora cada fin de semana y más sabiendo que es una final para nosotros. Es importante entrar a la Libertadores, el certamen más importante del continente”, concluyó.