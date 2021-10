Alexander Callens jugó los 90 minutos en victoria de New York City por MLS

¡Hicieron respetar la casa! El New York City del zaguero peruano Alexander Callens se impuso de local ante Chicago Fire por la fecha 32 de la MLS. El defensor nacional fue titular y jugó los 90 minutos del encuentro, que terminó con el marcador 1-0 a favor del equipo del exfutbolista del Sport Boys.

El autor del único tanto en el partido fue del argentino Valentín Castellanos, quien marcó al patear un penal en el minuto 51 del duelo. De esa forma, el cuadro del peruano sumó tres puntos y se ubica en cuarta posición con un total de 47, lo cual pone al plantel en zona de eliminatorias para la serie final de la liga norteamericana.

En el torneo de la Conferencia Este de la MLS, el New York City ha ganado en 13 ocasiones, empató en ocho y cayó derrotado en 11 duelos. Sin embargo, no está cerca de pelear por la punta, ya que la diferencia con el primer lugar de la tabla, donde está ubicado New England, es de 26 puntos.

El jugador de la selección peruana es un habitual titular en la escuadra que dirige Ronny Deila. Además, la semana pasada logró anotar su primer gol con la camiseta del NYC FC. El defensor marcó en la goleada 6-0 que le hicieron al DC United, donde militan Yordy Reyna y Edison Flores, aunque ellos no jugaron por estar lesionados.