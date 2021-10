Granada vs. Getafe: ¿en qué canal y horario ver EN VIVO el duelo por Laliga Santander?

Granada vs. Getafe se enfrentan en el Estadio Los Cármenes este jueves 28 de octubre. Este partido correspondiente a la fecha 10 de LaLiga Santander será transmitido en vivo por Star+ a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora española). Ninguno de estos equipos atraviesa por un buen presente. Los nazaríes tienen siete puntos y están en puesto 18, mientras que los azulones solo tienen dos unidades y están en el lugar 2 0, que es el último de la tabla.

¿Cómo llega Granada?

Los dirigidos por Diego Martínez Penas acumulan dos derrotas, una victoria y dos empates en sus últimos cotejos. Además, Granda cuenta con 13 goles en contra y 7 a favor. Esto explica su lugar en el talbero de posiciones.

¿Cómo llega Getafe?

El plantel que comanda Quique Sánchez Flores no ha conseguido ninguna victoria en lo que del campeonato. En su último enfrentamiento, Getafe logró un empate por 0-0 frente a Levante. Hasta el momento, tiene 3 goles a favor y 13 en contra.

Granada vs. Getafe: ficha del partido

Partido Granada vs. Getafe ¿Cuándo juegan? Jueves 28 de octubre ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora española) ¿Dónde? Estadio Los Cármenes ¿En qué canal? Star+

¿A qué hora juega Granada vs. Getafe por LaLiga?

En Perú, el Granada vs. Getafe arrancará desde la 1.00 p. m. En España, sin embargo, iniciará a las 8.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Granada vs. Getafe?

Argentina: ESPN Sur, Star+

Bolivia: ESPN Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, NOW NET e Claro, GUIGO

Chile: Star+, ESPN Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Sur, Star+

Ecuador: Star+, ESPN Sur

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+, ESPN Sur

Perú: Star+, ESPN Sur

Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax 2

España: Movistar+, Movistar Laliga 2, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga

Reino Unido: Premier Sports 1, LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: ESPN Sur, Star+

¿Dónde ver Granada vs. Getafe EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Granada vs. Getafe por internet , puedes sintonizar la señal de DirecTV Sports, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.

Granada vs. Getafe: alineaciones probables

Granada: Luís Maximiliano, Sergio Escudero, Luis Abram, Víctor Díaz, Quini, Luis Milla, Montoro, Monchu, Darwin Machís, Luis Javier Suárez, Rochina

Getafe: David Soria, Mathías Olivera, orge Cuenca, Mitrovic, Damián Suárez, Aleñá, Timor, Maksimovic, Florentino Luis, Mauro Arambarri, Enes Unal

¿Dónde se jugará el partido de Granada vs. Getafe?

El Granada vs. Getafe se jugará en el situado en el barrio Zaidín-Vergeles, de propiedad municipal. Este coloso tiene una capacidad para 19.436 espectadores.