Celta de Vigo vs. Real Sociedad: fecha, horario y canal para ver el partido de Laliga Santander

Celta de Vigo vs. Real Sociedad se enfrentan este jueves 28 de octubre por la fecha 11 de Laliga Santander. El encuentro, que tendrá como escenario al Estadio de Balaídos, se podrá ver en ESPN 3 y Star+ a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora española). Ambas escuadras tienen la obligación de ganar en esta fecha. Por un lado, los reales necesitan ratificar su lugar en el podio de la tabla. En la otra orilla, los celtistas buscan salir de la zona media baja del tablero y mejorar su situación actual .

¿Cómo llega Celta de Vigo?

Los comandados por Eduardo Coudet están en el puesto 14, con 10 puntos. Para este choque, Celta de Vigo podrá contar con el peruano Renato Tapia, quien ya habría superado la rotula fibrilar de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna derecha.

¿Cómo llega Real Sociedad?

Con 21 unidades, el plantel que dirige Imanol Alguacil se posiciona como líder de Laliga Santander. En sus últimos cinco compromisos, Real Sociedad ha conseguido tres victorias y dos empates.

Celta de Vigo vs. Real Sociedad: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Real Sociedad ¿Cuándo juegan? Miércoles 27 de octubre ¿A qué hora? 12.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora española) ¿Dónde? Estadio de Balaídos ¿En qué canal? ESPN 3 y Star+

¿A qué hora juega Celta de Vigo vs. Real Sociedad por LaLiga?

En Perú, el Celta de Vigo vs. Real Sociedad arrancará desde las 12.00 p. m. En España, sin embargo, iniciará a las 7.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Perú: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Celta de Vigo vs. Real Sociedad?

Argentina: ESPN Sur, Star+

Bolivia: ESPN Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, NOW NET e Claro, GUIGO

Chile: Star+, ESPN Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Sur, Star+

Ecuador: Star+, ESPN Sur

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+, ESPN Sur

Perú: Star+, ESPN Sur

Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax 2

España: Movistar+, Movistar Laliga 2, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga

Reino Unido: Premier Sports 1, LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: ESPN Sur, Star+

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. Real Sociedad EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Celta de Vigo vs. Real Sociedad por internet , puedes sintonizar la señal de DirecTV Sports, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.

Celta de Vigo vs. Real Sociedad: alineaciones probables

Celta de Vigo: Matías Dituro, Javi Galán, Jeison Murillo, Aidoo, Hugo Mallo, Denis Suárez, Fran Beltrán, Renato Tapia, Brais Méndez, Santi Mina, Iago Aspas

Real Sociedad: Alex Remiro, Aihen Muñóz, Le Normand, Artiz Elustondo, Zaldua, Mikel Meirno, Guevara, Silva, Januzaj, Isak, Portu

¿Dónde se jugará el partido de Celta de Vigo vs. Real Sociedad?

El Celta de Vigo vs. Real Sociedad se disputará en el Estadio de Balaídos, recinto deportivo de titularidad municipal con un aforo de 29 000 espectadores.