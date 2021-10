Atlético de Madrid vs. Levante: fecha, horario y canal para ver en vivo el duelo por LaLiga Santander

Atlético de Madrid vs. Levante se enfrentan este jueves 28 de octubre por la jornada 11 de LaLiga Santander. El encuentro, que tendrá como escenario al Estadio Ciudad de Valencia – Levante UD, se podrá ver desde las 2.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora española) por DirecTV Sports. Tanto los colchoneros como los granotes están urgidos de sumar de a tres en esta fecha . El primero busca ubicarse entre los tres primeros lugares de la tabla, mientras que el segundo pretende salir de la zona roja del campeonato.

¿Cómo llega Atlético de Madrid?

Con 18 puntos, el equipo de Diego Simeone está en el cuarto puesto del tablero. En sus últimos cinco partidos, consiguió dos victorias, dos empates y una derrota. Para este choque, Atlético de Madrid no contará con Thomas Lemar y Marcos Llorente.

¿Cómo llega Levante?

Los dirigidos por Paco López la pasan mal. Tienen solo cinco puntos y están en el puesto 19. Sin embargo, deberán defender la casa y no dejar que les encajen ningún gol en su portería. Mickael Malsa y Enis Bardhi ya se recuperaron de sus lesiones y podrán participar del enfrentamiento.

Atlético de Madrid vs. Levante: ficha del partido

Partido Atlético de Madrid vs. Levante ¿Cuándo juegan? Jueves 28 de octubre ¿A qué hora? 2.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora española) ¿Dónde? Estadio Ciudad de Valencia – Levante UD ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Levante por LaLiga?

En territorio peruano, Atlético de Madrid vs. Levante se enfrentan desde las 2.30 p. m.

Perú: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Atlético de Madrid vs. Levante?

La señal encargada de transmitir el enfrentamiento entre Atlético de Madrid vs. Levante en territorio peruano será DirecTV Sports, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de partidos de la LaLiga Santander

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Levante EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Atlético de Madrid vs. Levante por internet , puedes sintonizar la señal de DirecTV Sports, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.

Atlético de Madrid vs. Levante: alineaciones probables

Levante: Aitor Fernández, Miramón, Rubén Vezo, Róber Pier, Clerc; Melero, Radoja, Pablo Martínez, De Frutos, Soldado y Morales.

Atlético Madrid: Oblak, Giménez, Felipe, Mario Hermoso, Trippier, De Paul, Koke, Carrasco; Joao Félix, Griezmann y Luis Suárez

¿Dónde se jugará el partido de Atlético de Madrid vs. Levante?

El Atlético de Madrid vs. Levante se encuentran en el Estadio Ciudad de Valencia – Levante UD, situado en la calle San Vicente de Paúl 44, del barrio de Sant Llorenç. Actualmente, en el estadio hay ocho zonas diferenciadas para los espectadores desde donde se pueden presenciar los partidos.