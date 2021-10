Pirlo TV: Atlético Nacional vs. Once Caldas EN VIVO por la Liga BetPlay de Colombia

Atlético Nacional vs. Once Caldas será un encuentro clave para el desarrollo de la Liga BetPlay colombiana y las posiciones de los equipos. La jornada 16 del Torneo Clausura albergará este partido, que se va a disputar en el estadio Atanasio Girardot. Los del Atlético jugarán de locales desde Medellín y son los líderes indiscutibles de la tabla de posiciones y han jugado con América de Cali un partido que tuvo que suspenderse, mientras que los de Once Caldas se encuentran en una situación crítica. En esta nota podrás saber cómo ver por Pirlo TV dicho partido.

El aforo permitido para este encuentro será en su totalidad. Foto: AFP.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Once Caldas?

El encuentro Atlético Nacional vs. Once Caldas comenzó a las siguientes horas, según el país donde te encuentres:

Perú : 8.05 p. m.

: 8.05 p. m. Colombia : 8.05 p. m.

: 8.05 p. m. Ecuador: 8.05 p. m.

Estados Unidos: 9.05 p. m. (Miami, Nueva York)

Venezuela: 9.05 p. m.

Bolivia: 9.05 p. m.

Paraguay: 10.05 p. m.

Chile: 10.05 p. m.

Argentina: 10.05 p. m.

Uruguay: 10.05 p. m.

España: 3.05 a. m. (jueves 28).

¿Qué canal transmite el partido Atlético Nacional vs. Once Caldas?

El duelo entre Atlético Nacional vs. Once CaLdas se transmitirá por TV a través de la señal de Win Sports en territorio colombiano.

Win Sports+ EN VIVO

Satélite

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

Claro TV: Canal 523 (HD).

Cable

Claro TV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD).

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

Claro TV: Canal 1522 (HD).

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Once Caldas EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Atlético Nacional vs. Once Caldas EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Atlético Nacional vs. Once Caldas en Pirlo TV?

Una vez hayas accedido a Pirlo TV, busca el Atlético Nacional vs. Once Caldas en la lista de partidos que aparecerá en la pantalla. Cada encuentro cuenta con varios enlaces para seguir la transmisión en vivo: elige uno de ellos.

¿Cómo ver Pirlo TV por internet gratis?

Entra a la página de Pirlo TV desde esta dirección: www.pirlotv.fr/. Lo primero que verás al llegar es una lista de choques ordenados por hora en forma de calendario. Estas son las retransmisiones disponibles en directo en ese instante. Lo normal es que, si el encuentro se va a disputar en una hora cercana a la consulta, se encuentre el link con el canal concreto.

Alineación posible de Atlético Nacional vs. Once Caldas

Atlético Nacional: Quintana; Marulanda, Perea, Olivera, Banguero; Rovira, Gómez; Pabón, Guzmán, Castro; Duque.

Once Caldas: Ortíz; Viáfara, Buschiazzo, Giraldo, Roa; Palacios, Higuita; Pérez, Otálvaro, Carreazo; Pérez.