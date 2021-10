Partidos de fútbol hoy: horarios y canales de TV de los encuentros de hoy, 27 de octubre

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Para esta fecha tenemos en el ámbito internacional la continuación de La Liga de España, la principal competición a nivel de clubes del país, donde se enfrentarán Rayo Vallecano vs. Barcelona. Asimismo, en Inglaterra se desarrollará el encuentro entre Manchester City vs. West Ham por la FA Cup. Mientras en Italia, por la Seria se enfrentará Juventus vs. Sassuolo

En tanto, en Sudamérica se enfrenta Atlético Nacional vs. Once Caldas en la primera división de Colombia. Conoce aquí los horarios de cada partido y en que canal serán transmitidos. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de los encuentros a través de La República Deportes.

Copa de la Liga Inglesa

Burnley vs Tottenham Hotspur

Canal: ESPN2 Sur, Star+

Hora: 1.45 p. m.

Preston North End vs Liverpool

Canal: Bet365, ESPN Brasil

Hora: 1.45 p. m.

West Ham United vs Manchester City

Canal: Star+

Hora: 1.45 p. m.

La Liga España

Mallorca vs Sevilla

Canal: ESPN3 Sur, Star+, Bet365

Hora: 12.00 p. m.

Rayo Vallecano vs Barcelona

Canal: DIRECTV Sports Peru

Hora: 12.00 p. m.

Real Betis vs Valencia

Canal: DIRECTV Sports Peru

Hora: 1.00 p. m.

Real Madrid vs. Osasuna

Canal: DIRECTV Sports Peru

Hora: 2.30 p. m.

Italia - Serie A

Juventus vs Sassuolo

Canal: ESPN2 Sur, Star+, Bet365

Hora: 11.30 a. m.

Sampdoria vs Atalanta

Canal: Star+, Bet365, Star+, DAZN

Hora: 11.30 a. m.

Udinese vs Hellas Verona

Canal: Star+, Bet365, ESPN (Brasil)

Cagilari vs. Roma

Canal: Star+, Bet 365

Hora: 1.45. p. m.

Lazio vs Fiorentina

Canal: Star+, Bet 365

Hora: 1.45 p. m.

Empoli vs. Inter

Canal: Espn2, Bet 365

Hora: 1.45. p. m.

Copa de Alemania

Bayer Leverkusen vs Karlsruher SC

Canal: Direct Tv Shorts

Hora: 11.30 a. m.

Stuttgart vs Köln

Canal: Direct Tv Sports

Hora: 1.45 p. m.

Borussia M’gladbach vs Bayern München

Canal: Direct Tv Sports

Hora: 1.45 p. m.

Brasil - Brasilerao

Bahia vs Ceará

Canal: SPO Internacional

Hora: 5.00 p.m.

Santos vs Fluminense

Canal: SPO Internacional

Hora: 5.00 p. m.

Brasil - Copa de Brasil

Flamengo vs Athletico-PR

Canal: One Football

Hora: 7.30 p.m.

Fortaleza vs Atlético Mineiro

Canal: SPO Internacional

Hora: 7.30 p. m.

Ecuador - Primera División

Barcelona vs. Aucas

Canal: Gol Tv Latinoamérica

Hora: 7.00 p. m..

Colombia - Primera División