EN VIVO México vs. Ecuador vía TUDN: mira aquí gratis el partido amistoso internacional 2021

HOY, miércoles 71 de octubre, México vs. Ecuador EN VIVO se miden en un amistoso internacional de preparación para las próximas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022. El choque entre mexicanos y ecuatorianos será a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana y mexicana) en el Bank of America Stadium (Estados Unidos). El encuentro será televisado EN DIRECTO por la señal de TUDN. Además, para que no te pierdas este y ningún otro partido puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

México vs. Ecuador: previa del partido

El líder e invicto de las eliminatorias centroamericanas, México, probará este miércoles al tercero de Sudamérica, Ecuador, previo a sendos partidos de noviembre próximo en los que buscarán sostenerse en la zona de clasificación para el Mundial Qatar 2022, en la ciudad estadounidense de Charlotte, en Carolina del Norte.

Tanto Ecuador como México presentarán una mezcla de titulares, suplentes y otros convocados por primera ocasión, ya que no contarán con sus principales figuras porque el amistoso no entra en el calendario de fecha FIFA.

Ecuador echará mano de Hernán Galíndez (Universidad Católica), uno de los porteros del proceso que emprendió en septiembre de 2020 con Ecuador el técnico argentino Gustavo Alfaro, y de Michael Estrada, del Toluca y uno de los goleadores en la actual eliminatoria.

El técnico de México Gerardo ‘Tata’ Martino dispondrá de los porteros Rodolfo Cota (León) y Jonathan Orozco (Tijuana) con algo más de experiencia en el combinado.

Con la información de EFE

México vs. Ecuador: ficha del partido

Amistoso Internacional México vs. Ecuador ¿Cuándo juegan? Miércoles 27 de octubre ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana y mexicana) ¿Dónde juegan? Bank of America Stadium (Estados Unidos) ¿Qué canal lo transmite? TUDN

México vs. Ecuador: posibles alineaciones

México: Rodolfo Cota, Alberto Angulo, Haret Ortega, Víctor Guzmán, Osvaldo Rodríguez, Alan Cervantes, Ricardo Angulo, Alejandro Zendejas, Roberto Alvarado, Eduardo Aguirre y Uriel Antuna. DT: Gerardo Martino.

Ecuador: Gabriel Cevallos, José Hurtado, Marlon Mejía, Joshue Quiñónez, Christian Cruz, Jhonny Quiñónez, Michael Carcelén, Danny Cabezas, Janner Corozo, Michael Estrada y José Joel Carabalí. DT: Gustavo Alfaro.

¿A qué hora juegan México vs. Ecuador?

Si no quieres perderte el inicio del enfrentamiento México vs. Ecuador, revisa la siguiente guía de horarios dependiendo de la región en la que te ubiques:

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

¿En qué canal VER EN VIVO México vs. Ecuador?

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

México: TUDN, Afizzionados, TUDN En Vivo, Blim TV, TV Azteca

Argentina: Las Estrellas, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Chile: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App,

España: Footters

Estados Unidos: TUDN USA, Univision, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App.

¿Dónde ver México vs. Ecuador EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a cable o un plan contratado para ver televisión digital, también puedes seguir el duelo México vs. Ecuador EN VIVO ONLINE GRATIS mediante La República Deportes, que te traerá la transmisión en directo con todas las incidencias del cotejo.