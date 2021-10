Liga 1: ¿un pasito por delante?

Por Mariano López V.

La Liga 1 2021 ha sido una temporada emocionante para algunos, regular para otros y decepcionante para unos cuantos. Siempre es así. Ciertos equipos rinden mejor de lo esperado y otros no cumplen con las expectativas puestas en ellos. En este caso, cada uno recibe el premio —o castigo— que su rendimiento sobre la cancha merece: el título nacional, la clasificación a Copa Libertadores (a fase de grupos, fase 2 o fase 3), Copa Sudamericana, la revalidación o el siempre temido descenso. Todo se decidirá este fin de semana, en la última fecha del torneo.

Ya que el Alianza Lima vs. Cienciano programado para el viernes solo podría alterar el primer o segundo puesto de la tabla acumulada y la posición final del cuadro cusqueño (ya clasificado a Sudamericana), gran parte de los encuentros se jugarán el sábado, todos a la misma hora (3:00 p.m.). Empecemos de arriba para abajo. Con un triunfo o un empate ante Cristal, Sport Boys conseguirá su boleto a la ‘Suda’ al ser inalcanzable en puntos para Mannucci. De perder, deberá esperar que el ‘Tricolor’ trujillano no derrote a Cantolao y que Ayacucho no haga lo mismo frente a Alianza UDH. Ahí ya entraría a tallar la diferencia de goles.

Los rosados sueñan con llegar a un torneo internacional luego de dos décadas. Foto: Twitter Sport Boys

PUEDES VER: Alianza Lima es el líder de la tabla fair play 2021 de la Liga 1

Para la parte baja de la tabla, es imposible hacer combinaciones ya que todas son posibles. Lo cierto es lo siguiente: si Municipal y Cantolao empatan contra Alianza Atlético y Mannucci respectivamente, se salvarán tanto del descenso como de la revalidación. Incluso los últimos tres de la tabla (Binacional, Alianza UDH y Cusco FC) podrían ganar y quedarse en los mismos puestos si San Martín y Alianza Atlético también suman de a tres. Lo más increíble —o desafortunado— sería que Binacional golee a la César Vallejo y que Muni o Cantolao también sean vencidos por un amplio margen, forzando a que cualquiera de estos dos dispute, por diferencia de goles, la revalidación. ¡A sacar la calculadora!

Si uno hace cálculos basándose en un hipotético triunfo del cuadro poeta sobre el Bi, el duelo del domingo (3:30 p.m.) entre Universitario y Melgar sería el que decida los últimos dos cupos del fútbol peruano para la Copa Libertadores. En caso el resultado entre Vallejo y Binacional sea un empate, Melgar se vería obligado a vencer al equipo merengue para superar a los trujillanos en puntaje y arrebatarles el cupo al torneo de clubes más prestigioso del continente. Lo positivo para la ‘U’, de arranque, es que llegará a su partido con pleno conocimiento del resultado de su rival directo. De hecho, los dirigidos por Gregorio Pérez podría jugar con la tranquilidad de saberse dentro de la próxima Copa, siempre y cuando Vallejo pierda o empate el sábado.

PUEDES VER: Sport Boys y lo que necesita para clasificar a la Copa Sudamericana 2022

Nada está dicho en nuestro querido y siempre cambiante fútbol. Hasta la segunda programación (porque el lunes salió la primera), podría alterarse para no beneficiar a ningún equipo.