La contundente respuesta de Zlatan Ibrahimovic a Josh Cavallo

Zlatan Ibrahimovic es conocido mundialmente por su carácter fuerte y juego agresivo. El actual delantero del AC Milan suele involucrarse bastante en temas sociales, como el día que se tatuó los nombres de 50 niños en señal de apoyo a las personas que padecen de hambre en el mundo.

Tras la revelación del futbolista australiano Josh Cavallo, quien anunció que es homosexual, Zlatan no dudó en mostrar su apoyo hacia joven mediocampista mediante sus redes sociales.

‘Ibra’ compartió el video de Cavallo en su Twitter con el siguiente mensaje. “Eres un campeón. El fútbol es para todos. Enorme respeto”, acompañado del emoji de la bandera LGTB.

Tuit de Zlatan. Foto: captura de pantalla Twitter

Josh Cavallo admite ser homosexual

El jugador del Adelaide United Josh Cavallo se declaró homosexual mediante un video y un comunicado en sus redes sociales. El hecho que marcó el fútbol mundial para siempre al ser el segundo jugador, después de Robbie Rogers, que admite abiertamente su orientación sexual.

¿Quién es Josh Cavallo?

Josh Cavallo es un mediocampista de origen australiano. Desde muy niño se mostró interesado por la práctica del fútbol y actualmente pertenece al Adelaide United de la Primera División de Australia.

El mensaje de Cavallo

“Hola a todos, aquí Josh Cavallo. Estoy en mi casa en Adelaide. Hay algo personal que debo compartir: soy futbolista y soy gay”, inició su mensaje que fue compartido por varios futbolistas.

“Al crecer, siempre he sentido la necesidad de esconderme porque me daba vergüenza, vergüenza de no poder hacer lo que amaba y ser gay. Esconderme de quien realmente era para cumplir mi sueño desde niño. Todo lo que quería era jugar al fútbol y ser tratado con igualdad”, continuó.

“De niño, siempre sentí la necesidad de ocultarlo porque estaba avergonzado. Solo quiero jugar al fútbol y ser tratado con igualdad”, comentó. “Tratar de rendir al máximo de tu capacidad y mantener esta doble vida es agotador, es algo que nadie quiere experimentar”, reveló.

“Soy Josh Cavallo, soy futbolista y estoy orgulloso de ser gay”, finalizó.