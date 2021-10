Ancelotti sobre despido de Koeman: “Me han destituido muchas veces y sigo vivo, sigo feliz”

La destitución de Ronald Koeman como técnico de FC Barcelona ha causado diversas reacciones en el mundo deportivo. Personajes relacionados al fútbol se han pronunciado al respecto, entre los que destaca el entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Tras el empate sin goles ante Osasuna, el estratega italiano acudió a la conferencia de prensa y se refirió sobre el despido de su colega, quien dejó el club culé tras la derrota por la mínima diferencia ante el Rayo Vallecano.

“A mí me han destituido muchas veces y sigo vivo, sigo feliz. Así es la vida del entrenador. Lo importante es tener la conciencia tranquila por haber dado todo lo que tienes y seguro que Koeman lo va a hacer hasta el último momento. Luego, al día siguiente de que te echen, hay que levantarse y la vida sigue”, manifestó.

Ronald Koeman llegó en agosto de 2020 al FC Barcelona tras dejar la selección de Países Bajos. Foto: AFP

Ancelotti sobre los entrenadores

El último martes, previo a la destitución del estratega neerlandés, Carlo Ancelotti se refirió a los ataques que había sufrido Ronald Koeman por parte de hinchas culés, tras perder el clásico español el fin de semana.

“Es una falta de respeto por la persona, no por el entrenador. Koeman no es un entrenador, es una persona que trabaja como entrenador. No es un problema de fútbol, sino de la sociedad, de mala educación”, señaló.

Asimismo, se pronunció sobre el trabajo de los técnicos y la crítica que estos reciben al finalizar cada partido.