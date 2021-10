Villa se dirige a los hinchas de Boca: “Quiero pedirles disculpas, tomé una decisión errada”

Dio el paso. Tras varios meses de tensión entre Boca Juniros y Sebastián Villa, y luego de una sanción impuesta por el Consejo de Fútbol de la institución, el panorama en tienda xeneize parece mejorar. El colombiano aprovechó una conferencia de prensa para referirse a lo sucedido y le envió un mensaje a los aficionados del club.

“Quiero aprovechar este momento para pedirle disculpas a toda la hinchada, a mis compañeros, a la dirigencia, a todos los que me ha apoyado, que han creído en mí. Tuve un mal momento, de pronto tomé una decisión errada”, manifestó el jugador de 25 años.

A su vez, mencionó que los problemas personales lo afectaron durante este tiempo . “Cualquier persona puede equivocarse, pero gracias a Dios tengo la mentalidad fuerte, un poquito por lo sucedido con mi madre me llevó a tomar una decisión que no fue correcta. Pero bueno, estoy aquí poniéndole el pecho desde que llegué, añadió.

Recordemos que el vicepresidente del equipo dirigido por Sebastián Battaglia, Juan Román Riquelme, se pronunció hace unos meses sobre la situación del extremo cafetero y enfatizó en que “le faltó el respeto al club” y tenía que cumplir con el contrato.

“A veces por la ganas de crecer, uno toma decisiones que no son. Espero que me entiendan. Vi una oportunidad, sigo teniendo el sueño de jugar en Europa. Voy a trabajar día a día para salir de la mejor manera cuando me toque”, reconoció.

La última vez que Villa vistió la camiseta azul y oro fue en julio del presente año, en aquella ocasión su elenco fue eliminado de la Copa Libertadores por Atlético Mineiro . Luego de este cotejo, el atacante pidió ser vendido al Brujas de Bélgica y protagonizó varios episodios de indisciplina.

Por otra parte, el conjunto de Carlos Zambrano y Luis Advíncula se prepara para enfrentar a Gimnasia La Plata por la Liga Profesional. El lateral nacional ya se recuperó de su lesión y podría jugar ante el ‘Lobo’.