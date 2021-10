Atlético Nacional vs. Once Caldas: horario y canal de transmisión en vivo por la Liga BetPlay 2021

Atlético Nacional vs. Once Caldas se juega este miércoles 27 de octubre por la decimosexta jornada de la Liga BetPlay 2021. El encuentro será en el Estadio Atanasio Girardot y está pactado para las 8.05 p. m. (hora peruana y colombiana). El juego será trasmitido EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la señal de Win Sports+ en territorio cafetero. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Atlético Nacional vs. Once Caldas: la previa del partido

Atlético Nacional llega a este encuentro muy entonado luego de ganar sus dos últimos partidos: el primero por la semifinal de la Copa Colombia 2021 ante Deportivo Cali por 1-0 y lograron su pase a la final; y el segundo frente a América de Cali por 2-0 en condición de visitante. Los verdes son los únicos líderes con 36 puntos.

Por su parte, Once Caldas volvió al camino del triunfo en su anterior compromiso luego de hilar tres derrotas consecutivas. Los albos vencieron en la fecha 15 a La Equidad por 2-1 y se ubican en el decimoctavo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo querrán los tres puntos para aprovechar la caída de su inmediato seguidor, Millonarios, que fue vencido por 2-1 ante Envigado. De obtener un triunfo en su estadio, la ventaja sería de siete puntos a falta de cuatro fechas para el cierre del torneo.

Atlético Nacional vs. Once Caldas: ficha del partido

Partido Atlético Nacional vs. Once Caldas ¿Cuándo juegan? Miércoles 27 de octubre ¿A qué hora? 8.05 p. m. (hora peruana y colombiana) ¿Dónde? Estadio Atanasio Girardot ¿En qué canal? Win Sports+

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Once Caldas?

En horario peruano y colombiano, el choque Atlético Nacional vs. Once Caldas se disputará desde las 8.05 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 8.05 p. m.

Colombia: 8.05 p. m.

Ecuador: 8.05 p. m.

México: 8.05 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 9.05 p. m.

Bolivia: 9.05 p. m.

Paraguay: 9.05 p. m.

Venezuela: 9.05 p. m.

Uruguay: 10.05 p. m.

Argentina: 10.05 p. m.

Brasil: 10.05 p. m.

Chile: 10.05 p. m.

España: 3.00 a. m. (jueves 28 de octubre).

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Once Caldas hoy?

La transmisión exclusiva del cotejo Atlético Nacional vs. Once Caldas estará a cargo de Win Sports+ para territorio colombiano, canal que cuenta con los derechos televisivos de la Liga BetPlay 2021 y puede contratarse con los principales proveedores de TV por cable y/o satélite.

¿Cómo ver Atlético Nacional vs. Once Caldas vía Win Sports+ EN VIVO?

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD).

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports+ vía IPTV:

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

¿Cómo ver Atlético Nacional vs. Once Caldas vía ONLINE EN VIVO?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Atlético Nacional vs. Once Caldas, ingresa a la plataforma Win Sports ONLINE, servicio de streaming donde podrás disfrutar la programación del canal Win Sports. En caso no tengas acceso al mismo, tienes la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿En qué estadio juegan Atlético Nacional vs. Once Caldas?

El escenario escogido para este compromiso entre Atlético Nacional vs. Once Caldas será el Estadio Atanasio Girardot, casa deportiva localizada en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en Colombia, que cuenta con una capacidad para más de 44.000 espectadores.

Atlético Nacional vs. Once Caldas: próximos encuentros de los verdes

31.10.21 | Fecha 17 - Jaguares vs. Atlético Nacional

6.11.21 | Fecha 18 - Atlético Nacional vs. Bucaramanga

14.11.21 | Fecha 19 - Medellín vs. Atlético Nacional

21.11.21 | Fecha 20 - Atlético Nacional vs. Millonarios.

