Universitario de Deportes: qué dolor de cabeza

Mariano López V.

Tras la llegada de Gregorio Pérez a inicios del mes pasado, Universitario de Deportes ha logrado exhibir su mejor fútbol en lo que va del 2021. No en vano los ‘merengues’ se ubican en el tercer puesto de la tabla acumulada (43 puntos), con solo una derrota en los últimos nueve partidos, cinco triunfos de manera consecutiva y pie y medio dentro de la fase previa de la próxima Copa Libertadores de América. A pesar de las ausencias por lesiones y convocatorias a la selección peruana, el trabajo del equipo dentro de la cancha ha sido notable y merecedor de los aplausos prohibidos de un Monumental repleto. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo respecto a las administraciones del club (tanto la nueva como su antecesora), quienes no cumplieron con una serie de obligaciones económicas. Esta situación podría terminar en una dolorosa resta de puntos para la ‘U’.

Vamos por partes. Si bien la Comisión de Licencias analiza y tiene en consideración, entre otras cosas, una cuota de pago pendiente (por cuestión de premios) con el exdirector técnico Ángel Comizzo y la liquidación de 11 trabajadores independientes, lo más grave, de acuerdo a la plataforma financiera utilizada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y examinada por el Órgano de Control Económico Financiero (OCEF), es el incumplimiento del pago del impuesto general a las ventas durante cinco meses de este año (abril, mayo, junio, julio y agosto). Además, otros saldos pendientes de diciembre del 2020 y enero y marzo del 2021.

El año pasado hubo varios equipos del fútbol peruano golpeados fuertemente por la pandemia, que sufrieron situaciones similares, para las cuales la FPF y su Comisión de Justicia decidieron tomar una postura flexible. El caso más conocido es el de Carlos Stein, que terminó en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) a raíz de un reclamo realizado por Alianza Lima, en el que los blanquiazules creían pertinente una sanción de resta de puntos y no una económica ante los incumplimientos repetitivos del cuadro lambayecano. Es justamente ese desenlace, en el que se desestimó la autoridad de la FPF, lo que la misma entidad pretende que no vuelva a ocurrir. Una sanción para Universitario (posiblemente previa al viernes ya que empieza la última fecha del torneo) establecería un precedente importante desde el punto de vista del máximo ente rector del fútbol en nuestro país.

Universitario se encuentra en el puesto 3, con 43 puntos. Foto: Liga 1.

¿Es factible?

La realidad es que, desde términos estrictamente legales, no lo es. El tema pasa por la decisión del TAS de anular la aprobación de los estatutos aprobados por la FPF en la asamblea del 14 de octubre del 2019 y la materialización de nulidad en la inscripción de los estatutos del 2009. Al dejar sin efecto dichos estatutos, también quedan sin efecto las decisiones de la Gerencia de Licencias de la FPF, creada durante el periodo en cuestión. Entonces, un fallo de la Comisión de Licencias no tendría validez por falta de legitimidad. Serían nulos.

De esta manera, las posibilidades de la ‘U’ de clasificar a la Copa Libertadores 2022 podrían decidirse en mesa y ya no en la cancha. Otros equipos que pelean por distintos objetivos, entre ellos salvar el descenso, podrían correr la misma suerte esta semana. Veremos qué pasa.

Las cifras

2013 fue el último año en que los cremas levantaron el título nacional.

3 goles recibió la ‘U’ en siete partidos bajo el mando de Gregorio Pérez este año.

Universitario enfrentará a Melgar este domingo a las 3:30 p.m. en el Estadio Alberto Gallardo.

El dato

Regresa. Mientras tanto, en el ámbito deportivo hay buenas noticias para ‘Goyo’ Pérez. El lateral derecho Aldo Corzo ya entrena junto al resto del plantel tras superar una lesión en la rodilla izquierda y estaría disponible este domingo.

La palabra

Óscar Romero, presidente de la ADFP

“Me parece raro que cuando la ‘U’ marca una posición contra la FPF, la Gerencia de Licencias le esté pidiendo cuentas. No es porque no pueda, sino que lo hace cuando ya no tiene legitimidad. Es ilegal”.