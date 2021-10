EN VIVO ONLINE Arsenal vs. Leeds United: EN DIRECTO duelo por la Carabao Cup

Arsenal vs. Leeds United EN VIVO se miden este miércoles 26 de octubre en el Emirates Stadium por la Copa de la Liga Inglesa 2021-22. La transmisión de este cotejo estará a cargo de Star+ desde la 1.45 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Arsenal vs. Leeds United: ficha del partido

Copa de la Liga Inglesa Arsenal vs. Leeds United ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 26 de octubre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Emirates Stadium ¿Dónde verlo? Star+

Arsenal vs. Leeds United: árbitros designados

Función Réferis Árbitro principal Andre Marriner Asistente 1 Harry Lennard Asistente 2 Scott Ledger Cuarto árbitro Andrew Madley

Perú: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

¿Qué canal de TV transmitirá el Arsenal vs. Leeds United?

Los canales de TV que transmitirá el compromiso entre Arsenal vs. Leeds United serán ESPN para toda Sudamérica y la plataforma streaming Star+ o Star Plus. Recuerda que también podrás seguirlo a través de Movistar Play.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Arsenal vs. Leeds United en Star Plus?

Para acceder a Star Plus y ver el Arsenal vs. Leeds United, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés inscrito, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver FC Arsenal vs. Leeds United ONLINE GRATIS?

Si deseas seguir el choque entre Arsenal vs. Leeds United online gratis deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás toda la información acerca de este encuentro, así como las alineaciones confirmadas, mejores jugadas, goles y más.

¿Dónde juegan Arsenal vs. Leeds United?

El Arsenal vs. Leeds United se disputará en el Emirates Stadium. Dicho coloso deportivo se ubica en la ciudad de Londres y cuenta con un aforo de 60 260 espectadores. Fue inaugurado el 22 de julio de 2006.