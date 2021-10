Schweinsteiger: “No jugué con Mourinho, quizás porque había jugado el fútbol de Guardiola”

Se retiró en 2019, pero aún sigue ‘pegando’ con sus declaraciones como lo hacía cuando vestía de corto. El exfutbolista y campeón del mundo con la selección alemana, Bastian Schweinsteiger, se refirió a dos de los mejores entrenadores de las últimas décadas, José Mourinho y Josep Guardiola. De acuerdo al exjugador del Bayern Múnich y Manchester United, no tuvo una buena relación con el portugués.

“No jugué mucho (con Mourinho) desafortunadamente, pero aún lo respeto”, empezó declarando el alemán en diálogo con BBC Radio 5Live. Recordemos que Schweinsteiger llegó a los Diablos Rojos, meses antes que Mourinho fuese anunciado como nuevo entrenador de la institución inglesa.

En esa misma línea, el exseleccionado cree que no jugó mucho con el portugués porque “había jugado al fútbol” del español Guardiola. “ Es un gran entrenador que ha ganado muchos trofeos. Fue una situación extraña y difícil, nunca me explicó realmente por qué (no jugué). Quizás fue porque jugué con Pep Guardiola y había jugado al fútbol de Pep Guardiola, que no le gusta tanto, creo. Aún así, también me gustó cómo estaba Mourinho, en realidad, entrenando ”, añadió.

En la única temporada que pasó con el elenco de Mánchester, Bastian Schweinsteiger apenas disputó 18 encuentros en la Premier League y unos cuantos en competencias internacionales. Periodo en el que pudo alcanzar la FA Cup y Community Shield.

Schweinsteiger no se quedó corto y reveló que no fue el único jugador de ese plantel que no conectó con Mourinho. “Por supuesto, el estilo de juego es diferente, creo que por eso se fue Zlatan (Ibrahimovic). No era tanto fútbol a veces era más directo. Pero tuvo éxito con sus equipos. Fue simplemente una sensación extraña”.