Chelsea vs. Southampton vía Roja Directa: ¿cómo y desde dónde ver el partido por la Carabao Cup?

Chelsea vs. Southampton se enfrentan en vivo vía Roja Directa hoy martes 26 de octubre por los octavos de final de la Carabao Cup. A partir de la 1.45 p. m. (hora peruana), el Stamford Bridge albergará el juego, que se podrá ver por ESPN 2 y Star+. Para el choque de hoy, los azules son los favoritos para conseguir la victoria . Y eso lo dice también su buen presente: son líderes de la Premier League, con siete triunfos, una igualdad y solo una derrota.

En lo que va de la temporada, Chelsea solo cayó en dos ocasiones. La primera vez fue frente a Manchester City en el campeonato de Inglaterra, mientras que la segunda fue contra Juventus en Champions League. En su último enfrentamiento, los de Tuchel golearon por 7-0 al Norwich.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Southampton?

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Chelsea vs. Southampton?

Argentina : ESPN2 Sur, Star+

: ESPN2 Sur, Star+ Bolivia : Star+, ESPN2 Sur

: Star+, ESPN2 Sur Chile : Star+, ESPN2 Sur

: Star+, ESPN2 Sur Colombia : Star+

: Star+ Ecuador : Star+, ESPN Andina

: Star+, ESPN Andina Internacional : Bet365

: Bet365 México : Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD Paraguay : Star+, ESPN2 Sur

: Star+, ESPN2 Sur Perú : ESPN2 Sur, Star+

: ESPN2 Sur, Star+ Estados Unidos : ESPN+

: ESPN+ Uruguay : Star+, ESPN2 Sur

: Star+, ESPN2 Sur Venezuela: Star+, ESPN Andina

¿Dónde ver Chelsea vs. Southampton EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Chelsea vs. Southampton EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Chelsea vs. Southampton en Roja Directa?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Chelsea vs. Southampton

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación posible de Chelsea vs. Southampton

Chelsea: Kepa; Chalobah, Silva, Rudiger; James, Barkley, Ñíguez, Kanté, Chilwell; Hudson-Odoi y Havertz.

Southampton: McCarthy; Livramento, Bednarek, Salisu, Perraud; Walcott, Diallo, Romeu, Adams; Redmond y Armstrong.